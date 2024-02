A Neumann János Egyetem 2023/24-es tanév őszi félévében összesen 329 hallgató záróvizsgázott. A karonkénti megosztás a következő: a GAMF Műszaki és Informatikai Karon 203, a Gazdaságtudományi Karon 91, a Kertészeti és Vidékfejlesztési Karon pedig 35 hallgató tett sikeres záróvizsgát.

A jeles eseményen először az egyetem rektora, dr. habil Fülöp Tamás osztotta meg büszke búcsúzó gondolatait. A rektor hangsúlyozta, hogy a diplomaosztó alkalmával az igaz tudást ünnepelhetjük. Azért ünnepi, és kivételes ez a nap, mert az elmúlt évek küzdelmei, lemondásai és nehézségei elvezették a jelenlévőket a végső célig, vagyis a diplomájuk megszerzéséhez – üzent dr. habil Fülöp Tamás a hallgatóknak.

A rektor hozzátette, hogy amikor a diploma átadása után elengedik a hallgatók kezét nem csupán az egyetemen töltött évek alatt megszerzett tudásukra, tapasztalataikra lehetnek büszkék, hanem arra a közösségre, szemléletmódra, értékrendre is, amit az egyetem falain belül sajátíthatta el.

– Mi tudjuk a legjobban, hogy minden egyes átvett mérnök, informatikus, közgazdász, kertész diploma mögött milyen komoly munka, mennyi tanulás, ötlet, innováció és gyakorlati tapasztalat áll

– mondta a rektor.

Szemereyné Pataki Klaudia polgármester is köszöntötte a hallgatókat. Beszédében hangsúlyozta, hogy különleges esemény a diplomaátadó ünnepség, hiszen egy korszak véget ér, de egy teljesen új út veszi kezdetét.

A polgármester büszkén emelte ki, hogy a Neumann János Egyetem képzése páratlan az országban, hiszen elsőként vezették be a duális képzést és elsőként fogtak össze a vállalkozásokkal, hoztak létre egy olyan oktatási modellt, amellyel már akár a diploma kézhezvétele előtt is kiváló szakmai karrierre tehetnek szert a tanulók. – Aki erre az egyetemre jön, az a diploma mellé munkahelyet is kap – jelentette ki Szemereyné Pataki Klaudia.

A beszédek után az M.Bodon Trió előadása szórakoztatta a közönséget, akik George Duke It' on című számát adták elő.