A következő napokban egyre melegebb lesz az idő. Úgy tűnik, hogy a kiskőrösi nebulók csütörtöki télűző maskarás felvonulása elérte a célját. Farsangi témanapot rendeztek a KEVI Petőfi Sándor Általános Iskolájának alsó tagozatos diákjai. Jelmezbe bújtak erre a napra a tanító nénik is. Néző Sándorné Zsuzsa néni ötlete nyomán egy-egy színes cukorkát elevenítettek meg, akik jól megférnek egymás mellett egy csomagban. A nap forgatókönyvét Breznyán-Molnár Lilla állította össze – mondta el Horváthné Ocskó Erika, az alsós munkaközösség vezetője.

Színes cukorkának öltöztek a farsang napján a pedagógusok

Fotó: Subáné Kiss Krisztina

Délelőtt az alsósok színeztek, vágtak, ragasztottak, de néztek filmeket, hallgattak zenét, tanultak verset, valamint megismerkedtek a farsanghoz kapcsolódó népi hagyományokkal is. Készültek álarcok, bábok, a nagyobbak farsangi totót töltöttek ki. A szülők ismét kitettek magukért, minden osztályteremben roskadoztak az asztalok. Szendvicsek, fánkok, sós és édes sütemények. Senki nem maradt éhes vagy szomjas. Majd 10 órakor indult a télűző felvonulás a városközpontban, melyet a Művelődési Ház előtt közös „Menjen el a tél!” felkiáltással zártak. Hangjukat ezúttal szabadon kiengedhették, mellé pedig mindenféle, főleg saját készítésű zajkeltő eszközt is bevetettek. Bőkezűek voltak a szülők a tombolatárgyakat illetően is. Sok-sok értékes nyeremény várta a gyerekeket a tornateremben. A délelőtt folyamán minden alsós diák 3-3 tombolaszelvényt vásárolhatott, és aki nem talált nyerő szelvényt, az a végén zsákbamacska ajándékkal mehetett haza. Így senki nem hagyta el ma meglepetés nélkül az iskolát. A befolyt pénzből udvari játékokat és labdákat vesznek majd, illetve a napközis felszerelést egészítik ki.

A farsangi mulatságot az 1. b kacsatánca nyitotta meg ebéd után, melyet Rakonczainé Majoros Zsuzsanna és Breznyán-Molnár Lilla tanított be. A délutáni buli zenéit a negyedikesek állították össze, előre leadták a zenei kívánságaikat, ezek szóltak a 15 óráig tartó diszkóban – tájékoztatott Subáné Kiss Krisztina.