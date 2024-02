Az elöljáró elmondta, hogy két pályázat keretében történik a munka. A tetőt kell felújítani, és itt a kivitelezés a villámhárító rendszer bővítését is érinti. Illetve a padozat cseréje is megtörténik. Már elvégezte a kivitelező cég a betonpadló lerakását, jelenleg a száradási folyamat történik. Miután ezzel végeztek, új labdahálót, mozgatható lelátót és egyéb eszközöket is vásárolniuk kell, valamint a munkák végeztével az épület teljes kifestését is megrendelik egy vállalkozásnál.

A polgármester hírportálunknak elmondta, hogy egy építész szakember átvizsgálta a sportcsarnokot, és egy listányi, még elvégezendő feladatot jelzett a hivatal felé. Azaz, egy következő pályázat keretében ezeket is meg kell majd oldania a város vezetésének. A soltvadkerti sportcsarnok idén lesz 38 éves, ugyanis 1986. augusztus 20-án adták át az ingatlant.

Az eltelt évek alatt a tetőszerkezet elhasználódott, és az állagmegóvás tekintetében egyre inkább gondot jelentettek a beázások. A játéktér parkettaborítását egy alkalommal újították fel, mely időközben szintén tönkrement. A beruházás teljes költsége 150 millió forint. Ebből mintegy 100 millió forint TAO támogatásból érkezett, a maradék összeget pedig az önkormányzat pótolja, amely 50 millió forintot tesz ki.

Temerini Ferenc azt is elmondta, hogy a birkózóegyesület is gondolkodik abban, hogy egy önálló, a felújítás alatt állónál kisebb, új edzőtermet építhessenek, a mostani sportcsarnok szomszédságában.