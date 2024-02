Megtudhattuk, hogy 286 millió forintos európai uniós támogatásból készült el a fejlesztés, ami nemcsak a fogadóépületet, az információs központot tartalmazza, hanem az információs táblákat és a pihenőhelyeket is megújították.

Az épületben természettel kapcsolatos rendezvények mellett egyéb konferenciákat, rendezvényeket is lehet majd szervezni a későbbiekben. Kiss Mónika elmondta, hogy a területen eddig is volt egy műemlék tanya-épületegyüttes, amit a helyiek Buzsik Csőszház néven ismernek. Ez 1850-1860 körül épült ez a, és ezt természetesen megtartották, ez elé épült a fogadóépület. A tervek között szerepel, hogy rendbe teszik tanyaépületet, és a későbbiekben oda is szerveznek majd programokat. Hosszútávú cél pedig egy tájház kialakítása.

A fogadóépület hasznos alapterülete 280 négyzetméter. Mivel nem szerették volna egy monumentális épülettel tájidegenné tenni a látványt, egy viszonylag tájba illeszkedő, kisebb látogatóközpontot építettek – mondta az osztályvezető, hozzátéve, hogy az új központ a Karikás Csárdával szemben található.

Kiss Mónika kitért arra, hogy az új látogatóközpontban két interaktív tematikus kiállítás is megtekinthető. Az egyik a bugaci buckák világa, s a természeti környezet, ahol a látogatók megismerhetik, hogy milyen fajok élnek, milyen társulások és élőhelyek vannak a bugaci pusztán. A másik kiállítótér visszarepíti a látogatót a hagyományos pásztorvilágba. A kiállítás interaktív, számos lehetőséget kínál a játékos ismeretszerzésre, a tárlat sok mozgó résszel rendelkezik, és van egy nagy terepasztal is. A látogatók szakvezetésen is részt vehetnek, sőt foglalkozásokat is kérhetnek a nemzeti park munkatársaitól.

Kiss Mónika elmondta, hogy a tavasz második felében megnyit a látogatóközpont, ahol programokat is szerveznek majd: rendszeresen terveznek népszokásokhoz, néphagyományokhoz kapcsolódó rendezvényeket, ahová a csoportokat, osztályokat is várnak. Akár arra is lehetőség nyílik, hogy kihelyezett tanóra keretében feldolgozzák a diákokkal a pusztai élővilágot, illetve a pásztorvilágot.

Az osztályvezető arról is beszélt, hogy Bugacon hamarosan megnyílik az Aranymonostor Látogatóközpont, ami a Puszta Kapuja Információs Központ jó kiegészítője lesz: míg a nemzeti park központja a természetet állítja középpontba, addig az Aranymonostor Látogatóközpont a történelemben repíti vissza a látogatókat.

