Felső-Kiskunság 1 órája

Táplálkozó vidrát kapott lencsevégre a természetvédelmi őrkerület-vezető

Nem mindennapi élmény egészen közelről gyönyörködni egy táplálkozó vidrában. A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságának munkatársa a minap ilyen szerencsében részesült a Felső-Kiskunságban, és még a fényképezőgépe is kéznél volt. A leselkedő nem maradt észrevétlen a vidra előtt, így egy-két gyors kattintás után hagyta is őt nyugodtan tovább falatozni – számoltak be a knp.hu oldalon, ahol dr. Pigniczki Csaba természetvédelmi őrkerület-vezető felvételeit is közzétették az eurázsiai vidráról.

Tapodi Kálmán Tapodi Kálmán

Eurázsiai vidra Forrás: knp.hu Fotó: dr. Pigniczki Csaba

Mint az igazgatóság honlapján írták: a menyétfélék családjába tartozó eurázsiai vidra (Lutra lutra) rejtett életmódja miatt a hazai emlősfauna ritkán látható képviselője. Európai elterjedési területének zömén jelentősen megfogyatkozott az állománya. Hazánkban szerencsére még stabil populációi élnek, köszönhetően a védelemnek. A vidra szinte mindenfelé előfordul, ahol megfelelő búvóhelyet és táplálékot kínáló vizeket talál. Folyók, tavak, holtágak, halastavak, de kisebb-nagyobb csatornák mentén is megtalálható. Éjjel vadászik, nappal leginkább búvóhelyén alszik vagy pihen. Jelenlétéről hátrahagyott nyomai árulkodnak: a vízparti növényzetbe folyosókat, úgynevezett vidraváltókat tapos; jellegzetes, halpikkelyeket tartalmazó, erős szagú ürülékét területjelölés céljából általában valamilyen feltűnő pontra helyezi; kisebb, rendszerint 1 kilogramm alatti halakat fogyaszt. Halcsontváz, megrágcsált maradék, szétszórt pikkelyek jelezhetik, itt vidra vacsorázott; jellegzetes lábnyoma is elárulhatja jelenlétét. A II. világháború után a vadászat, a mérgező vegyszerek és az élőhelyvesztés hatására rendkívül megritkult. Védelme ma is indokolt. A legfőbb veszélyeztető tényezőt manapság a vélt vagy valós károkozása miatti mérgezések és illegális vadászat, a közúti gázolások, élőhelyeinek szennyezése, élőhelyei elvesztése, táplálékállatainak eltűnése, illetve kóbor kutyák predációja jelentik. Fokozottan védett faj, természetvédelmi értéke 250 ezer forint – olvasható a cikkben.

