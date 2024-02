Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és Békés vármegyéből érkeztek cigány nemzetiségi önkormányzatok képviselői és roma civil szervezetek vezetői a kiskunhalasi tájékoztató fórumra.

– Bő egy héttel ezelőtt jelentek meg az idei roma nemzetiségi pályázatok, és az a tapasztalatunk, hogy ezekkel kapcsolatban rengeteg kérdés merül fel és sok segítségre van szükségük a roma szervezeteknek. Sok esetben vagy félreértés miatt rosszul adják be a pályázatokat, vagy olyasmire pályáznak, amire nem lehet. Azért, hogy kellő információhoz jussanak a különböző szervezetek, a halasi önkormányzat felvállalta egy tájékoztató fórum megszervezését, bízva abban, hogy minél többen eredményesen pályáznak – mondta el a tanácskozás elején Szűcs Csaba, Kiskunhalas roma ügyekért is felelős alpolgármestere.

– Az elmúlt két önkormányzati ciklusban a Kiskunhalasi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat és a települési önkormányzat összefogásának köszönhetően a halasi cigány nemzetiséget is érintően a leglátványosabb beruházások közé tartozik, hogy hetven önkormányzati lakást tudtak kívül-belül felújítani szegregátumokban, illetve veszélyeztetett városrészeken, ami nemcsak a vármegyében, de országosan is egyedülálló. Emellett olyan képzéseket tudtunk elindítani a városban, aminek köszönhetően a helyi munkaerőpiacon számtalan fiatal roma nő és férfi el tudott helyezkedni – összegezte nagy vonalakban az elmúlt közel tíz év eredményeit az alpolgármester, aki elmondta, hogy a beadott pályázataiknak csak a töredéke nyert, viszont így is jelentős fejlődést tudtak elérni Kiskunhalason.