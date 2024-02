Petz János polgármester hírportálunknak elmondta, hogy az óvoda energetikai felújítása fontos mérföldkő volt a falu életében, mert nemcsak csinosabbá vált az intézmény, de az energetikai kiadások is csökkentek. A minibölcsőde is teljes létszámmal működik, nyolc főre kaptak engedélyt.

Egyéb felújítások is elkészültek a településen, így például másfél kilométer járda épült a faluban. Két utcában pedig aszfaltozás is történt, gyalogátkelőhely kialakításával együtt. Három éve készült el az egyik játszótér, míg a másikra most nyertek pályázati pénzt. Az összes játékot kicserélik majd tavasszal. Az egyiket a Magyar Falu Program keretében, míg a másikat a Leader program támogatásával valósították, valósítják meg.

Beszereztek egy tanyagondnoki buszt is. Erre azért is volt égetően szükség, mert közel száz fő él a tanyákon, azaz közel minden tizenkettedik lakos. Ahogy Petz János fogalmazott, a lakossági korfa vegyes. Az idősebbek közül még sokan vannak, akik a pusztákon élnek, sokszor kell nekik segíteni, orvoshoz szállítani őket vagy élelmiszert vásárolni. Igaz, sokan vannak, akik befelé húzódnak a faluba, itt ugyanis könnyebb az élet. Közelebb az orvos, a bolt is, és a rokonok is itt élnek.

Érdekes ugyanakkor az, hogy például Kispáhiba többen is kiköltöztek. Ott szinte egy tanyasor alakult ki. A családok szívesen gazdálkodnak ott. A faluban szinte nincs eladó ház a beköltözők miatt. Hogy ennek mi az oka? Páhi jó helyen fekszik – fogalmazott a polgármester. Mint mondta, a közlekedési lehetőségek jók, az infrastruktúra nem rossz, de a következő években még lenne mit fejleszteni. Hogy mik a tervek? A községháza teljes felújítása fontos feladat. Ennek jelentős részét pályázatok segítségével, illetve kisebb mértékben önerő bevonásával lehetne megoldani. Jövőbeli feladat egy termelői piac létrehozása is, mert nagy igény van rá a faluban. Fontos feladat a csatornázás kiépítése, mintegy 500 háztartás van a településen, de ez a jövő kérdése – mondta a falu elöljárója.