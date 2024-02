Kecskemét több szempontból is különleges főtéri építészeti együttesének egyik kiemelkedő értéke, hogy a segítségével három szecessziós építészeti irány, korszak is jól tanulmányozható. A séta ennek megfelelően a városházától (Lechner Ödön) kezdve, a Cifrapalotán és az Iparos Otthonon (Lechner-iskola) át, az Újkollégiumig vagy éppen az egykori városi kaszinóig (úgynevezett „Fiatalok” elnevezésű csoport) időrendi sorrendben mutatja be Kecskemét főterén a magyar szecessziós építészet két évtizeden át tartó kalandját.

A Cifrapalotát is megtekinthetik a szecessziós sétán

Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

A sétát vezeti: ifj. Gyergyádesz László, Móra Ferenc-díjas művészettörténész, a Kecskeméti Katona József Múzeum képzőművészeti osztályvezetője, a Kecskemét szecessziós építészete (I. Modern és magyaros) és számos más e témával foglalkozó kiadvány, tanulmány szerzője.

Időpont: 2024. február 24. 11:00

Helyszín: Kecskeméti főtér (találkozó a Városháza főkapuja előtt)

A sétán ingyenes a részvétel és regisztrálni sem kell.