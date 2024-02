Utána sem tétlenkedett. Tésztát gyúrt sok-sok éven át. Napi 3 kilogramm lisztből készültek a finom házi tészták, levesbe, pörkölthöz, csuszához. Eleinte ellátta a szomszédokat is, később már csak a családot. Mai napig ellátja magát, ha nem is minden nap, de gyakran főz magának. Lányával lejárnak sétálni a főtérre, ősszel még egyedül kibuszozott a temetőbe is. Napközben tévét néz, bár leginkább az operetteket szereti. Mivel az nem igazán hallható a tévében, így felvételről hallgatja a számára kedves dallamokat.

Mindig is emeletes házban éltek Kecskeméten családjával, 1967-ben az első lakók voltak a Lordok Házában, ahol ma is él.

A nagy családi összejövetelt szombaton tartják meg, várhatóan huszonnyolcan lesznek.

A cikkben szereplő videó megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.