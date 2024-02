A beszámolóból kiderül, hogy a település alatti horgászvizek a pecások paradicsoma. A horgászlétszám évek óta a 800 fő körül mozog. Tavaly pontosan 803 személyt jegyeztek. A megye 71 egyesületéből taglétszámot tekintve a legnagyobbak között tartják számon a szervezetet.

Az elnök a 2022-es fogási eredményeket ismertette, mivel a tavalyi évet még nem összesítették. Erre majd tavasz elején kerül sor, addig kell leadni a fogási naplókat. Az említett időszakban 10 472 kg halat zsákmányoltak horgászaik. Az egy leadott fogási naplóra eső fogás 22,52 kg/fő volt (összesen 465 napló adatát összesítették.) Összesen 5331 uszonyost jegyeztek fel a naplókban. Ezek között 3010 ponty szerepel, 1850 amúr, a többi csuka, süllő, harcsa és egyéb pikkelyes.

A beszámoló során szó esett arról is, hogy ez már az ötödik év, amikor a DVCS haltelepítéseket nem az egyesület szervezi, de a BÁCSHOSZ telepítési ütemezésekor részt vesz. Az egyesület tavaly saját telepítést is végzett a DVCS-be, 5000 előnevel csukát és 6000 előnevel süllő helyeztek a vízbe. A beszámoló keretében szó esett a Panyi-szigeti horgásztó halasításáról is. Ide tavaly 450 kilónyi pontyot és 209 kilónyi keszegfélét helyeztek el.

Suhajda Antal szólt a horgászvizsgáztatásokról, a diákversenyekről, és arról is, hogy tavaly öt halászati őrrel folytatták a halőrzést vízterületeiken. Összesen 45 ellenőrzést hajtottak végre az egyesület gépjárművével, és alkalmanként összehangolt ellenőrzéskor saját gépjárművet is igénybe vesznek. A saját gépjárművel végrehajtott ellenőrzések száma 18 volt, összesen 63 alkalommal ellenőrzés hajtottak végre. Feljelentések nem voltak, inkább figyelmeztetést kaptak a horgásztársak.