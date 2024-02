A kiállított tárgyak között sok tarisznya, sólyom sapka és solymászkesztyű is helyet kapott, melyek a solymászok fontos eszközei. Utóbbi védi őket a madár karmaitól és kényelmes ülőhelyet is biztosít a madaraknak. A nagy becsben tartott régi eszközök némelyiket még ma is használják Gasztonyiék, de értékük és koruk miatt legtöbb már csak értékes díszei az otthoni gyűjteménynek.

A megnyitón Varga Ferencné polgármester mondott köszönetet a kiállítás létrehozóinak és Gasztonyi családnak, hogy vállalták a bemutatkozást. A méltatás során elhangzott, hogy 2009 óta működik a szanki határban a madárkiképzéssel foglalkozó sólyomiskola, amit 2011-ben vettek át Gasztonyiék, akik már sok látványos bemutatót tartottak a szanki rendezvényeken. A madarakkal filmforgatásokon is szerepeltek már, de rágcsálóirtásra is felkérik őket. Hét éve a magyarországi vizes világbajnokságon a mestersolymász és madarai tartották távol a versenyek helyszínein a nemkívánatos szárnyasokat.

Időszaki kiállításokat rendeznek az Európa Házban

Varga Ferencné elmondta, hogy az Európa Házban múlt évben kezdték azokat az időszaki kiállításokat, melyeken helyi alkotókat mutatnak be. Az első tárlat Radvánszki Tibor szanki művésztanár emlékkiállítása volt, majd utána az egykori tanítványainak műveiből rendeztek tárlatot. A solymászkiállítást április 24-ig lehet megtekinteni, keddtől szombatig, előre egyeztetett időpontban. Telefon: 77/495-701 és 70/329-8875.

