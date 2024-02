A Napvirág óvodában hagyomány, hogy nemcsak a kicsik, hanem a felnőttek is néhány órára egy-egy mesehős vagy éppen egy kedves állat bőrébe bújnak, így közösen, felhőtlenül mulatnak a farsang alatt. Máté Zoltánné óvodavezető elmondta: mindenki nagyon készült a farsangra. A gyerekek izgatottan várták a nagy napot, már reggel sokan maskarában érkeztek. A szülők jó előre megtervezték az álarcokat, öltözeteket. Vannak kreatív anyukák, apukák és nagymamák, akik maguk készítették el a jelmezeket. Többen kölcsönözték, és akadt, aki megvásárolta a farsangi ruházatot.

Az idei farsangon sok-sok királylányt, hercegnőt láthattunk, a fiúk között akadt több pókember, Superman, rendőr, kalóz, és természetesen nem hiányozhattak a boszorkányok és a különböző állatkák sem. Voltak egyedi ötletes maskarák is, mint a LEGO-ember vagy éppen a Ferrari pilótalány.

Nem kötelező az óvodában a farsangi jelmez, hiszen előfordul, hogy egy-egy gyermek fél más bőrébe bújni. Őket sosem erőltetik, de attól még részt vehetnek a mulatságon. Erre azonban nagyon ritkán van példa.

Máténé hozzátette: az óvodapedagógusok is valamennyien beöltöznek. Néhány óvó néninek van jól bevált ruházata, de a legtöbben évente váltogatják. Most is láthattunk Hófehérkét, Minnie Egért, különböző mesehősöket, papagájt és macskanőt egyaránt.