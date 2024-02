Ha február eleje, akkor a naptárba jó ha beírja az érdeklődő, hogy Kiskőrösön városi disznótort rendeznek. A Kiskőrösi Gazdakör Egyesület a város vezetése támogatásával rendezte meg nyolcadik alkalommal a közösségi disznóvágást. Pontosabban disznóvágásokat, mert ahogy tavaly, így az idén is két hízó lelte halálát.

Szombat reggel fél hat tájban a gazdák már összepakoltak, s megjelentek a feldolgozás helyszínén, a főtér szegletében a Petőfi Szülőháztól talán száz méterre, hogy megkezdjék a gazdakör egyik éves nagy rendezvényét, a városi disznótort. Somogyi Zoltán, aki a fő szervezője volt ennek a rendezvénynek hírportálunknak elmondta, hogy Kecelről vásárolták a két hízót, amelyek közül az egyiket pénteken vágták le. Tették ezt azért, hogy már szombat reggel tudjanak sütni és kóstoltatni a gazdaköri tagok. A két jószág közül az egyik 220, míg a másik 216 kilós volt, amelyeket Varga Zsolt nevelt fel Kecelen. A nyolcadik városi disznóvágáson Kolonusz László hentes vállalta a főbölléri munkát. Szombat délelőtt az idő is jó volt, inkább a márciust idézte, mint a februári hideget. Minden bizonnyal sokan talán ezért is látogattak a rendezvény helyszínére. Tavaly a hatalmas szélvihar majdnem szétszedte a nagy sátrat, emlékezett vissza Somogyi Zoltán. A tavalyi disznóvágás idején történt szélviharról a baon.hu is beszámolt.

Most a munkában két tucat gazda és gazdaasszony vette ki a részét, a többségük ötven feletti, mondta a fő szervező. Ennek ellenére abban lehet bízni, hogy a következő generáció is beleszokik majd ebbe a munkába. Jelentős mennyiségű vöröshagymát, egyéb zöldséget pucoltak az emberek, ennek egy része az orja leveshez került. Pénteken és szombaton közel hétszáz töltött káposztát készítettek el a városi disznótorra. A vacsorára ennek a fele is elég, a többit pedig a kóstolók fogyasztották el.

A felvételen Nikléczi Gábor, Ádám Máté és Somogyi Zoltán látható

Fotó: Barta Zsolt

Kiskőrösön, ahogy szerte az országban egyre kevesebben vágnak disznót a családok. A 60-as, 70-es években szinte minden rokoni kis közösség felnevelte a maga hízóját, ahol ezt nem tették, ott vásároltak. Az biztos, hogy könnyebb volt megszámolni azokat a helyeket, ahol nem vágtak, mint azokat, ahol vágtak hízót. Ez a munka a családok és a barátok összefogásán alapult. Ma is eljárnak egymáshoz az emberek segíteni. Somogyi Zoltán a hétvégén már a hetedik disznótoron segédkezett. Mint mondta, az idei szezonban már több helyre nem megy.