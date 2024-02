Ha önnek is van olyan képe, mely valamiért emlékezetes, és szívesen megmutatná másoknak is, ossza meg velünk! Fontos, hogy olyan felvételről legyen szó, mely 2003 előtt készült. A képhez rövid leírást is kérünk: kiket vagy mit ábrázol, hol és mikor készült.

Űrhajósok

Kecskemétről Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes 44 év távlatába kalazolná el a régi fotók kedvelőit. A magyar űrhajósok 1980. december 22-én meglátogattak a kecskeméti, akkor létesült légitámaszpontot. A képen balról-jobbra: Keresztély Gyárfas, Tibol Pál, Nagy József, Kádár Béla, Magyari Béla, Timár Mihály, Farkas Bertalan, Karmazsin Sándor, Simon András, Varsányi Mihály és Dömök Lajos hajózótisztek láthatók. A fotót a reptér fényképésze készítette. Utána az űrhajósok dedikálták is a képeket a pilóták számára.

Emlékezés

Páhiról Andrássy Gyula a közelmúltban elhunyt feleségére, Makány Máriára emlékezne ezzel a fotóval. 1957-ben esküdtek meg. Páhin éltek, ahol Mária évtizedeken át tanított a helyi iskolában. Ez a fotó róluk készült. Szeretett emlékét örökre a szívében őrzi.

Családi album

Kiskunfélegyházáról Bujdosó Imréné Almási Sz. Ilona fényképalbuma rejti ezt az 1998-as fotót, mely egy családi rendezvényen örökítette meg a rokonságot egy aranylakodalmon. Olvasónk szívesen nosztalgiázik a régi fényképeket nézegetve.

Sakkozók

Kecskemétről Kovács István költő 1996-os emlékét idézné fel. Az 1100 éves Millecentenáriumi ünnepség jegyében Ópusztaszeren nagyszabású sakkversenyt rendeztek, 1100 sakkozó ült le 550 sakktáblához. Az ünnepségen a Bács-Kiskun Megyei Írók és Költők Társasága is részt vett, Olvasónk (jobbról) a Nagy játszma című verset szavalta el. Sugár György (balról) ötletei alapján készítették el kecskeméti művészek a győztes sakkcsapat nagydíját az ún. Milleneumi SakkTrófeát, melyet Ábel Lajos vezetésével a vidékiekből álló sakkcsapat nyert meg a fővárosiakkal szemben. A díjat Kecskeméten is bemutatták, a művelődési házban (felvételen).

Régi emlék

Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár, díszpolgár több évtizedes fotója egy szüreti mulatság alkalmából készült a csőszpárokról.

Vidám pillanat

Kecskemétről, Szabics István családi fotója a nyolcvanas éveket idézi fel. A trónörökös, szülei szemefénye, a mindig vidám Zsoltika (Szabics András Zsolt) 1985. január 22-én született. Ez a felvétel a kis Zsoltikát örökítette meg.