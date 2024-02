Ha önnek is van olyan képe, mely valamiért emlékezetes, és szívesen megmutatná másoknak is, ossza meg velünk! Fontos, hogy olyan felvételről legyen szó, mely 2003 előtt készült. A képhez rövid leírást is kérünk: kiket vagy mit ábrázol, hol és mikor készült.

Kollegák

Tiszakécskéről Tajti Lászlóné Gizike egy újabb régi munkahelyi emlékét idézné fel ezzel az 1997-es fotóval. Három kedves kolleganője – Marika, Manyi és Icu – látható a képen. Mai napig tartják a kapcsolatot. Igaz már valamennyien nyugdíjasok, de a barátság örökre megmaradt. Amiben tudják, segítik egymást.

Párhuzamok

Kecskemétről Kovács István költő (balról) családi albuma őrzi ezt a 2003-as felvételt. Párjával, Nagy L. Éva költővel közösen jelentették meg a Párhuzamok című verseskötetüket, annak megjelenését ünnepelték. A fotó jobb oldalán bátyja, Kovács Sándor és felesége, Margit áll. Sajnos Éva és Sándor már nem lehet közöttük.

Járőrverseny

Kecskemétről Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes újabb régi katonai fényképet osztana meg. Az 1958-as felvételen a Kecskeméti Hadkiegészítő Parancsnokság tisztjei sorakoznak felszereléseikkel, hogy részt vegyenek egy járőrversenyen.

Templomszentelés

Ballószögről Gáspár Dávid, a Nosztalgikus Ballószög közösségi oldal alapítója egy 1995-ös felvételt mutatna be. A fénykép a katolikus templom felszentelésén készült. A templom alapkövét 1993-ban tették le.

Klubtagok

Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár, díszpolgár nagyon sok fotót őriz az egykori ágasegyházi nyugdíjas klub közösségi életéről. Hosszú éveken át vezette is a klubot. A fotó egy vidám eseményen készült hosszú évekkel ezelőtt.

Unokák

Kecelről Udvarhelyi István nyugalmazott iskolaigazgató, vasdiplomás pedagógus fotója az 1960-as évekből származik. Egy kedves pillanatot örökített meg, amikor az unokák nyaralnak a keceli mamánál, míg a szülők dolgoznak. Udvarhelyi Csaba (balról) 1959-ben, Gubik János 1955-ben, öccse, István 1961-ben született.