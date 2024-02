Ha önnek is van olyan képe, mely valamiért emlékezetes, és szívesen megmutatná másoknak is, ossza meg velünk! Fontos, hogy olyan felvételről legyen szó, mely 2003 előtt készült. A képhez rövid leírást is kérünk: kiket vagy mit ábrázol, hol és mikor készült.

Vitéz papa Dusnoki papájukra, Vitéz András Pálra emlékeznek meg ezzel a régi fotóval Kecskeméten élő unokái, Tünde és Hajnalka. Nagypapájuk 106 évvel ezelőtt, 1918. január 23-án született, és 1992-ben hunyt el. Emlékét ma is a szívükben őrzik, nagyon szerették.

Emlékezés Kecelről Udvarhelyi István nyugalmazott iskolaigazgató, vasdiplomás pedagógus egy 1974-es fotóval nosztalgiázna. A Magyar Televízió meglátogatta a keceli Arany János Általános Iskolát, ahol nemzetközi hírű képzőművészeti szakkör működött. Ezen a fotón Baloghné Boros Ilona rajztanárnő látható és Radvánszki Tibor tanuló egy foglalkozás közben. Tibor később pedagógus lett, képzőművészként Szankon kamatoztatta tehetségét. Nagyon büszkék voltak rá. Sajnos néhány éve elhunyt.

Kollegákkal Tiszakécskéről Tajti Lászlóné Gizike 1992-be kalauzolná el a nosztalgiázókat. A konzervgyár tiszakécskei telepén dolgozott 20 éven át. Felejthetetlen szép emlékeket őriz az ott töltött évekből. Sok kollegával a mai napig tartja a kapcsolatot. Sajnos többen már nem élnek, rájuk is szeretettel gondol. A képen Olvasónk, Gizike (balról a második), valamint Ica néni és Rózsika néni körében látható szilvafejtés közben. A két idősebb hölgy sajnos már nem él.

Idősek Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár, díszpolgár újabb fotóval kedveskedne a ma még élő, régi ágasi nyugdíjasklub tagjainak. Az 1992-ben alapított ágasegyházi nyugdíjasklubban sok közös programot szerveztek, hogy hasznosan kapcsolódjanak ki a tagok. Ezek egyik kedves pillanatát őrzi ez a régi felvétel is.

Katonaélet Kecskemétről Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes régi katonai fényképe több mint 100 éve készült Kecskeméten. A Császári és Királyi 7. Vilmos huszárezred 1887. október 1-jén lovagolt be az akkor átadott új huszárkaszárnyába, amely Rudolf trónörökös nevét vette fel. Az ezred zászlójának jelmondata: „Vorwarts u. Kapfbereit, azaz Harckészen előre”. Az 1910 körüli fényképen a Vilmos huszárok és szakaszparancsnokuk pózolnak karabéllyal és szablyával.

Horvát emlék Kecskemétről Kovács István költő régi fotója 1974-ben készült egy horvátországi nyaralásuk alkalmából. Olvasónk sok szép emléket őriz az útról. A fotó Dubrovnik főterén, galambetetés közben örökítette meg őket.