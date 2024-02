Ha önnek is van olyan képe, mely valamiért emlékezetes, és szívesen megmutatná másoknak is, ossza meg velünk! Fontos, hogy olyan felvételről legyen szó, mely 2003 előtt készült. A képhez rövid leírást is kérünk: kiket vagy mit ábrázol, hol és mikor készült.

A fényképet elküldheti postai úton: Petőfi Népe szerkesztősége, 6000 Kecskemét, Bercsényi u. 7., vagy e-mailben a [email protected] címre. Mottó: Fényképes múltidéző (a postai úton érkezett fotókat felhasználás után visszaküldjük). A megjelenése ingyenes. Előre is köszönjük!

Forrás: Olvasói fotó

Kirándulás

Kecelről Udvarhelyi István nyugalmazott iskolaigazgató, vasdiplomás pedagógus fotója 50 éves. Az 1973/74-es tanév téli szünetében készült a keceli tantestület egy csoportjáról. A Kecel-Polgárdi tanyasi iskolához kirándultak. Az iskolánál tanító és lakó pedagógus forró itallal várta a kirándulókat. Az odajutást Kovács Gábor igazgatóhelyettes szüleinek fogata biztosította. Jó hangulatban telt a találkozó.

Forrás: Olvasói fotó

Iskolai emlék

Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár, díszpolgár egy régi iskolás fotóval elevenítené fel a régi emlékeket. Egy iskolai műsoron készült a szereplő diákokról, több évtizeddel ezelőtt. A pedagógusként eltöltött sok-sok évéből nagyon sok iskolai fényképet őriz a fotóalbumjaiban.

Forrás: Olvasói fotó

Katonák

Kecskemétről Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes fotója 1953-ból származik. A 66. vadászrepülő hadosztály-parancsnokság és alárendelt egysége, a 62. vadászrepülő ezrede 1952 őszétől települt a kecskeméti légibázisra. A fotón az ott szolgálók közül látható (balról jobbra): Vázsonyi Miklós, Berkesi László, Bohács József, Horváth Kálmán, Hegyi János, Szabó Péter és Korcsogh Tibor tisztek.

Forrás: Olvasói fotó

Párhuzamok

Kecskemétről Kovács István költő (balról) felvétele több mint 20 éves. 2003-ban készült akkor, amikor párjával, Nagy L. Éva költővel közösen jelentették meg a Párhuzamok című verseskötetüket. A könyv megjelenését ünnepelték. A fotó jobb oldalán bátyja, Kovács Sándor és nővére, Kovács Margit áll.

Forrás: Olvasói fotó

Osztálytalálkozó

Kecskeméten, az 1991-ben végzett Szent Imre Utcai Általános Iskola 8. a osztálya még sosem tartott osztálytalálkozót. Most úgy tűnik, sikerül összehozni egy 33 éves találkozót. Sajnos egy diáktársukat már elvesztették, és több tanárukat is. Bíznak benne, idén sikerül együtt nosztalgiázniuk. A közösségi felületen már megkezdődött a régi iskolás évek felelevenítése, a vidám élmények megosztása. Diákok: Balanyi Irén, Bács Attila, Bíró Dénes, Bognár Tímea, Bóbis Andrea (✝), Farkas Endre, Ferencz Andrea, Gelányi Szilárd, Győrfi Zsuzsanna, Hajas László, Herczeg Zsuzsanna, Kalóz Viktória, Kincses Károly, Marton Anita, Muliter Judit, Roszik György, Rozsi Zoltán, Sándor Tamás, Sárai-Szabó Mónika, Sebestyén Hajnalka, Surányi Zsolt, Szabó Annamária, Szabó Zoltán, Szabó Tünde, Szécsényi Dóra, Szemerédi István, Terecskei Zsuzsanna, Túri Roland. Tanárok a felvételen: Keresztes János, Balogh Gyula, Kissné Ágnes, Magos András igazgató, Kima Miklósné osztályfőnök, Mihálykáné Ágnes, Gömöri Ágnes.

Forrás: Olvasói fotó

Szép emlék

Páhiról Andrássy Gyula jelenleg élete egyik nagyon nehéz időszakát éli, sajnos elvesztette feleségét. Szívesen felidézi a régi szép időket, melyek egy kis mosolyt csalnak az arcára. Ez a fotó róla (jobbról) készült és bátyjáról, Jenőről a 60-as években.