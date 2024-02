Szász János polgármester hírportálunknak elmondta, nagy szükség volt a bankautomatára a községben, hiszen a helyi takarékbank bezárása után a készpénzfelvétel lehetősége is megszűnt a településen, ami komoly nehézséget okozott a petőfiszállásiaknak, akik legközelebb Kiskunfélegyházán tudtak pénzt felvenni.

Az ünnepélyes szalagátvágás pillanata

Fotó: Kapott fotó

Az ezerötszáz lelkes település vezetése több bankkal is tárgyalt, mire a legkedvezőbb lehetőségre rátaláltak. Az egyik kereskedelmi bank rugalmas hozzáállásának köszönhetően lett bankautomatája településnek. Emellett hetente egy napon ügyfélfogadást is tart a bank munkatársa a községben. A banki szolgáltatást az egykori takarékszövetkezetben biztosítják, az épületet ugyanis megvásárolta a helyi önkormányzat, így az automata üzemeltetéséhez szükséges szigorú feltételeket is biztosítani tudják.