A közlemény szerint Nagy Márton a megbeszélésen köszönetét és elismerését fejezte ki a nyugdíjba vonuló Christian Wolff munkájáért, amiért 8 éven át tartó irányítása alatt a vállalat kecskeméti üzeme a globális termelési hálózat meghatározó szereplőjévé vált.

A Mercedes a világ egyik legsikeresebb autóipari vállalatcsoportja, a hazai járműgyártóipar második legnagyobb szereplője, Bács-Kiskun vármegye legnagyobb befektetője. A Mercedes Magyarországon másfél évtizede van jelen, évente több mint 150 ezer járművet gyárt, árbevétele meghaladja a 4 milliárd eurót, miközben közel 5 ezer család megélhetését biztosítja. A Mercedes így a magyar beruházás és export vezérelt gazdaság meghatározó szereplője – írta az NGM.

A miniszter hangsúlyozta: a kormány elkötelezett a gazdasági növekedés helyreállítása, a dinamikus növekedés elérése mellett, amelynek érdekében növelni kell a fogyasztást, tovább kell bővíteni a munkaerőpiaci aktivitást, és 25 százalék felett kell tartani a beruházásokat. Ebben a kormány számít a külföldi tulajdonú cégek, így a Mercedes befektetéseire és beruházásaira is.

Nagy Márton kiemelte: a kormány célja, hogy a magyar cégek erősödése és a beszállítói láncokban történő előrelépése mellett, 2030-ra a feldolgozóipar részaránya a GDP-n belül 30 százalékra emelkedjen, az export teljesítménye a GDP 100 százalékára nőjön, a 100 milliárd eurós FDI állomány pedig megduplázódjon.

A felek egyetértettek abban, hogy a járműgyártás jövőjét és teljesítményét meghatározza az elektromos közlekedés. A kormány ezért arra törekszik, hogy tovább erősítve Magyarország találkozási pont jellegét, a nyugati és keleti tőke, valamint high-tech technológia hazánkban kapcsolódjon össze. Ezt a logisztikai ágazat tudatos és szisztematikus fejlesztése is támogatja, hiszen „az előállított járműveket és alkatrészeket el is kell szállítani” – tette hozzá a tárcavezető. A logisztikai ágazat teljesítménye mindennek következtében a GDP 5 százalékáról annak 10 százalékára emelkedhet.

Nagy Márton végezetül megköszönte a Mercedes elmúlt több mint egy évtizedben tett erőfeszítéseit, valamint azt is, hogy a német vállalat továbbra is megbízik Magyarországban, hiszen kapacitásainak jelentős bővítésébe kezdett. Kecskeméten több mint 400 milliárd forint értékű beruházással 3000-nél is több új munkahely jöhet létre, ezzel is tovább erősítve a hazai gazdasági teljesítményt, a munkaalapú gazdaságot és a aktivitási ráta növekedését. Rámutatott: hazánknak minden esélye megvan arra, hogy a járműipar elektromosautó-gyártási kapacitásának bővítésével és az azokhoz szükséges akkumulátoripar bevonzása révén az európai zöld átállás élére álljon, amellyel Magyarország hatalmas versenyelőnyre tehet szert a jövőt képező elektromos autóipar terén.