Nagy Gabriella Ballószög közösségi életét több mint öt éve fogja össze, lelkesen szervezi a programokat, nagy számban szólítja meg sikeresen a közönséget. Szirmabesenyőről származik, Kecskeméten él, de Ballószögöt második otthonának tekinti, megbecsüli és élteti a helyi értékeket.

– Milyen út vezetett Borsod vármegyéből Ballószögre?

– Az életem során többször kötöttem ki Kecskeméten, kezdve a GAMF-os tanulmányaimmal. A 2000-es évek elején a Porta Egyesületnél, Kecskeméti Lapoknál eltöltött évek alatt sokrétű kiképzést kaptam a média, rendezvények, civil szervezetek, közösségszervezés területén. Később volt egy tízéves kitérőm Budapestre, a versenyszférába. Ez idő alatt közművelődési végzettséget szereztem, amire a kultúra iránti szeretetem ösztönzött. Mikor újra visszatértem a hírös városba, a kecskeméti női kézilabdacsapat sportmunkatársaként próbáltam ki magam. Onnan vezetett az utam Ballószögre, amit ma már második otthonomnak tekintek, becsülöm, szeretem az értékeit, adottságait, a környezetét, a rendezett faluképet, az alkotó, tehetséges lakosokat, a közösséget.

– Ballószögön mindig történik valami, erős a közösségi élet. Mi a szerepe ebben?

– 2018. augusztus 15-én kezdtem Ballószögön dolgozni művelődésszervezőként. Rögtön belecsöppentem a Hírös Hét forgatagába, ezt követte a szüreti napok. Ezzel egy időben egy helyi identitást erősítő pályázat is beindult, melynek köszönhetően két kollégával együtt álltunk a közösségek, helyi értékek szolgálatába. Akkor választottuk mottóul Széchenyi István gondolatát: „Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen”. Ez alapján működtünk, kerestük a társakat. A szakmánkra szükség van. A közösségszervező szerepe: felderíteni, kapcsolatokat építeni, mozgatni a szálakat, el nem engedni, kreatívan nyúlni témákhoz, ötletelni, a közösségek között közvetíteni, az elképzeléseket összehangolni. A művelődésszervezés célja, hogy a programok értéket képviseljenek, a kultúrát minél szélesebb körben közvetítsük a zene, a színház, a tánc, a képzőművészetek, a hagyományok, a mesék világa mind-mind terítékre kerüljön a különböző korosztályok számára érdekes formában.

– A ballószögi rendezvények látogatottak. Hogyan sikerül motiválni a lakosokat, hogy kimozduljanak?

– Ballószög nagy erőssége, hogy több jeles szakember is él itt, festő, író, lovas, néptáncos, népdalos, kézműves, helyi termelő. Hiszek benne, hogy mindenki ért valamihez. Mindenki a saját tudásával hozzá tud járulni a közösség éltetéséhez. Ki kell bontani az értékeket, s beépíteni a programokba. A mi eseményeink zöme a helyiekre épít. Kíváncsiak vagyunk egymásra, támogatjuk egymást. Egyre többen vállalnak szerepet a rendezvényeinken.

– Mindez könnyednek hangzik. Valóban az?

– Egyáltalán nem, ez nem egy nyolcórás irodai munka. Itt az esték, a hétvégék is munkával telnek. Hiszek az ügyeinkben, hogy a közösség, az értékek megélése, a kultúránk ápolása, gyakorlása sokat ad mindannyiunknak, ebbe érdemes energiát fektetni. Nem teherként élem meg a munkát, rengeteg szépség, öröm társul hozzá, olykor csodák születnek. De nem vagyok egyedül, az önkormányzat elkötelezett a kultúra iránt, hogy a település lakosai minél jobb életminőségben, közösségben létezzenek. Nagyszerű kollégáim vannak, mások az erősségeink, de a célunk egy: hatékonyan részt venni a helyi élet alakításában. A szervezetek, nevelési intézmények aktívak, művészeti csoportjaink, szakköreink csodálatra méltó munkát végeznek, vannak civilek, vállalkozók, akikre számíthatunk, s segítséget kapunk térségi, megyei, szakmai szervezetektől, az államtól. Összefogással a rendezvényeink sikeresek és látogatottak, az értékek tovább öröklődnek generációról generációra.

– Melyek a leglátogatottabb programok?

– Évente közel 50 programunk van. A település nagy részét megmozgatja a kolbásztöltő verseny, a kakasfőző majális, a kertmozis piknik, a szüreti napok. A Szent István Ünnepkor több éve nemzetközi művészeti találkozót tartunk. A Húsvétvárón gyerekektől zsibong a Faluház és környezete. Márton napon közel háromszázan táncolunk, éneklünk és lámpásokkal vonulunk. Sikeres a Világjáró klub, ahol egyre több a helyi előadó. Népszerűek a kiállításaink és a szabadtéri színházi előadásaink is.

– A visszajelzések alapján érzi, hogy megbecsüli a lakosság a munkáját?

– Kapok sok pozitív visszajelzést, szeretetet, a közösség tagjának tekintenek, ami nagyon jól esik. Öröm, mikor valaki jelzi, hogy a következő programon ő maga is fellépne, mint legutóbb a Magyar Kultúra Napján. Vagy nagyszerű, amikor ötletekkel jönnek, amelyek megvalósítására szövetkezünk. A Facebook-oldalunk is aktív, a 3800 követő között vannak helyiek, környékbeliek, elszármazottak, és a testvértelepülésen élő barátaink is kíváncsian követik az eseményeket.