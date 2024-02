– Az egészségügyi dolgozók és a nagyközönség számára is nyitott kiállítás keretében mutatjuk be a vidék Magyarországának és azon belül az egészségügyi ellátásnak, egy kórháznak azon életképeit, amely a kortárs magyar fotográfia értékteremtő látásmódjával művészi szintre emeli a hétköznapjainkat – fogalmazott a kiállítás megnyitóján dr. Szepesvári Szabolcs, a halasi kórház főigazgatója, aki elmondta, hogy 2024-ben a 170 éves Kiskunhalasi Semmelweis Kórház életében az „újjászületés” központi szerepet tölt be.

– A születés, amely a családok egyik legnagyobb ünnepe, a 170 év alatt óriási fejlődésen ment keresztül. A XXI. század Magyarországának születése családbarát kórházat feltételez, ahová örömmel jönnek a várandósok, biztonságban érzik magukat, támogató környezetben, és az orvostudomány fejlődésének köszönhetően az egészséges családtervezés sikerei közös örömet jelent az ellátónak és a családnak egyaránt. A vidék Magyarországának megmaradását szolgálja, ha elérhető közelségben magas szakmai minőséget tudunk biztosítani – hangoztatta a főigazgató.