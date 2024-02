Baja 50 perce

Megkapták az első megemelt bérüket a pedagógusok

Nemcsak a pedagógusbéreket emelték, hanem a gyakornoki bér is magasabb lett, 410 ezer forintról 528 ezer forintra emelkedett, a pótlékok és a túlóra díja is nőtt. Azok a kistelepülések, ahol sok a hátrányos helyzetű, a pedagógusok automatikusan az esélyteremtési illetményrészt is megkapják, ami további több mint bruttó 100–130 ezer forintot jelent. Kajtár Hajnalka, a Pedagógusok Szakszervezete Bács-Kiskun Vármegyei Szervezetének elnöke a változásokról tájékoztatta hírportálunkat.

Kajtár Hajnalka elnök Fotó: Beküldött fotó

Február másodikán megérkeztek a pedagógus életpályamodellel járó emelt bérek. Már egy hónappal ezelőtt lehetett hallani a híreket arról, hogy 32,2 százalékkal átlagosan megemelik a pedagógusbéreket. Bár kezdetben ez csak a pedagógusokat érintette, kizárólag a tankerületi központok, az önkormányzatok, illetve az életpályamodell alá került egyházi alapítványi fenntartású intézményekre vonatkozott, azonban január elején érkezett a hír, hogy a szakképzésben dolgozó oktató kollégák is megkapják ezt a bértömeget – tudtuk meg Kajtár Hajnalkától, a Pedagógusok Szakszervezete Bács-Kiskun Vármegyei Szervezetének elnökétől. Gyakorlatilag adott egy bértömeg, amelyet a fenntartók rendelkezésére bocsátottak, és bizonyos szempontok szerint, amelyet a háttérjogszabályok rögzítettek, került felosztásra ez a pénz. – Én azt gondolom, hogy nagyon örvendetes, hogy a fiatal és pályakezdő kollégáknak ez egy nagyon jelentős, valóban 32,2 százalékos bérnövekedést eredményezett, remélhetőleg ezzel vonzóbbá válik a pedagóguspálya a fiatalok számára, illetve a fiatalabb pedagógusok számára. Akik régebb óta pályán vannak, illetve már mesterpedagógus, kutató fokozatban voltak eddig, az ő béremelésük valamivel kevesebb volt, de ők is kaptak béremelést –hangsúlyozta Kajtár Hajnalka. Nemcsak a béreket emelték, hanem a gyakornoki béremeléssel együtt magasabbak lettek a pótlékok és a túlóra díja is. Most egy pályakezdő pedagógus legalább 528 ezer forint bruttó keresettel rendelkezik, ha egy pár évet már eltölt a pályán, erre jöhet rá az osztályfőnöki pótlék, ha éppen osztályfőnök, ami jelenleg átlagosan 48 ezer forint körül van. – Ami húzóerőt jelent, az az esélyteremtési illetményrész, amely mindenkinek a saját bruttó alapbérének a 20 százaléka. A felzárkózó és kedvezményezett települések neveit rendeletbe foglalták. Azon kistelepülések óvodáiban, iskolaiban, amelyek ezen a listán szerepelnek, a kollégák megkapják automatikusan az esélyteremtési illetményrészt, ami több mint bruttó 100–130 ezer forint. Azokon a településeken, amelyek nem tartoznak a kedvezményezett, felzárkózó kategóriába, de az integrált pedagógiai rendszert működtetik, komplex alapprogrammal dolgoznak, tehát a hátrányos helyzetű gyerekek fejlesztésére, tanítására pluszenergiákat fordítanak, ott is megkapják ezt az összeget – sorolta az elnökasszony. Kajtár Hajnalka megemlítette a Bácsalmási Általános Iskolát, ahol bár Bácsalmás nem tartozik a kedvezményezett települések közé, mivel azonban a komplex alapprogram a teljes iskolában működik, ezért az ott dolgozó, pedagógus munkakörben lévő kollégák megkapják mindannyian az esélyteremtési illetményrészt. – Egy pályakezdő kolléga az esélyteremtési illetménnyel 630 ezer forint körüli kezdőbérrel tud nekiindulni a pedagógusi pályának. Amennyiben még például természettudományos tantárgyat tanít, további négy százalékkal emelkedhet a fizetése. Saját tapasztalatom az, hogy a kollégák nagyon meglepődtek, mikor megkapták a megemelt összeget. Nagyon kellett már a pedagógustársadalomnak ez a bérfejlesztés, és aminek nagyon örülünk, hogy további bérfejlesztések is várhatóak még az idén, tavasszal és ősszel is. Végre azt érzik a pedagógusok, hogy odafigyelnek rájuk. Ez egy nagyon nehéz terület, és nagyon sok a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló, akik a szociális hátterük miatt válnak azzá. Óriási energiát és munkát igényel a fejlesztésük, hogy olyan szintre hozzuk őket, ami a továbbjutás feltétele – részletezte hírporálunknak Kajtár Hajnalka elnök.

