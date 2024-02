A homoki nyárasokat járva találkozhatunk a most rajzó kis tavasziaraszolóval (Archiearis puella). Ez a kistermetű nappali aktivitású lepkefaj sík- és dombvidéki területeken egyaránt megfigyelhető – számoltak be a megfigyelésről a knp.hu oldalon. Mint írták: az egyik legkorábban megjelenő lepke hernyója nyárfélék leveleivel táplálkozik. Rajzása február végétől április elejéig tart, de napfényes, enyhe időben már most láthatók a nyárfák körül repkedő vagy a nedves talajon szívogató egyedei. Megjelenését tekintve nem egy feltűnő lepkefajról van szó. Rejtőszínének köszönhetően a fák törzsén vagy a talajon meglehetősen nehéz észrevenni. Az imágók elülső szárnya szürkés színű, elmosódott rajzolattal, repülés közben viszont jól látszik a hátulsó szárny sárga színe. A kis tavasziaraszoló védett faj, természetvédelmi értéke 5 ezer forint.