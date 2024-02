– A macinap egy 2018-as program folytatása. A rendezvény keretében nem csak a kíváncsiskodók, hanem az óvodás és az iskolás korosztály számára is tartalmas időtöltést tudtunk biztosítani. A helyi általános iskola alsós diákjai és az óvoda gyermekein kívül tassi óvodások is részt vettek a rendezvényen. Mackóbarlang, medvevadászat, macis sorjátékok, zenés-mozgásos és ismeretterjesztő programok várták a kicsiket és a tőlük egy kicsivel nagyobb gyermekeket. Az idelátogatók megízlelhették az aranyló, édes-illatú akácmézet is – mondta el hírportálunk érdeklődésére Mészáros Szilvia közművelődési szakember.

Fotó: Kapott fotó

Két éve is száznál több mackó képviselte magát a szalkszentmártoni kiállításon. A szervezők idén mindent megtettek annak érdekében, hogy ezt a számot idén túlszárnyalják.

Fotó: Kapott fotó

– Tudván, hogy mindenkinek van otthon egy plüssmackója, kíváncsi voltam, hogy mennyire tudom a falu közösségét összefogni, megmozgatni. A felhívás nemcsak a fiatalokat, hanem a település idős korú lakóit is megérintette, de kaptunk macikat Tass községről, sőt postán is érkezett Zalaegerszegről egy kedves levél kíséretével. Idén százhatvankét darab plüssjáték gyűlt össze, melyek közül a legidősebb egy 50 éves sírós maci volt a gyermekek kedvence – tette hozzá Mészáros Szilvia.