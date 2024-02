Kovács Barbara 1991-ben született, a Pest megyei Pilisen nőtt fel, ahol kisgyermek kora óta a pilisi evangélikus gyülekezet tagja volt. Mivel a település nagyon erős evangélikus gyökerekkel rendelkezik, ezért nem is volt kérdés, hogy templomba, hittanra vagy ifjúsági órára járjon. Már a gimnáziumi évei alatt is érezte Isten elhívását a lelkészi pályára, de végül érettségi után a Budapesti Gazdasági Egyetemre jelentkezett, amelyet egy év után abbahagyott és elhívásában megerősődve jelentkezett az Evangélikus Hittudományi Egyetem teológus-lelkész szakára. Mivel már akkoriban is nagyon érdekelte az egyház és média kapcsolata, ezért párhuzamosan elvégezte a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kommunikáció- és médiatudomány szakát. Negyedéves teológusként egy évet a németországi Erlangben töltött a Lutheránus Világszövetség ösztöndíjasaként és egyházi publicisztikát hallgatott. Hatodéves gyakorlatát a pécsi evangélikus gyülekezetben töltötte, majd miután 2017-ben felszentelték lelkésszé, egyetemi lelkészként folytatta szolgálatát Pécsett. 2018-tól anyasági szabadságon volt, hiszen férjével, a szintén lelkész Hajduch-Szmola Patrikkal három kislányuk született: Frida, Gerda és Emília. 2022 augusztusa óta pedig a kecskeméti evangélikus gyülekezetben szolgál.