Kuris István László, a város alpolgármestere néhány napja arról tájékoztatott, hogy a kivitelezést végző cég dolgozói szivárgó építési munkákat végeznek Kiskunhalas közelében az Olajosok útjától északra található két vasúti átjáróban is, ezért ott 2024. február 27-én, kedden és február 28-án, szerdán nem lehet közlekedni. A munkálatok után az átjárókon újra biztosítják a közlekedést.

Látványos képeken a Budapest-Belgrád vasútvonal kiskunhalasi szakaszának építése

Fotó: Pozsgai Ákos

Közben egyre látványosabb a kiskunhalasi vasútállomáson folyó építkezés is, az állomás területére alig lehet ráismerni, az épülő új aluljárók miatt ásott munkagödrök és az elbontott sínek helyén folyó földmunkálatok teljesen megváltoztatják a tájat. A Batthyány utca végi közúti felüljáró talapzatát és több elemét is megerősítik, alatt most munkagépek alakítják vasúti pálya új nyomvonalát.

A Szegedi út elején a napokban bontottak el három régi családi házat, mert az épülő új vasút nyomvonalába estek, a munkaterületet kerítéssel zárták el, a gyalogosoknak a másik oldalon alakítottak ki ideiglenes útvonalat.

Fülöp Róbert polgármester a közösségi oldalán is beszámolt a vasútépítés munkálatairól. – Napról napra közelebb kerülünk a célhoz. Az álomból valóság lesz – írta a városvezető, aki szerint Kiskunhalas a vasúti szállítmányozás hazai központjává válhat.

Megkezdődött a vasútállomás épületének felújítása is, jelenleg a korábban a forgalmi szolgálattevő irodáknak helyet biztosító déli épületszárnyban dolgoznak a szakemberek. A tetőszerkezetet újítják, valamint végeznek átalakítási munkálatokat.