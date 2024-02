Varga Róbert rendőr alezredes solti őrsparancsnok, aki maga is 3 danos Kyokushin karatemester, elmondta, hogy három évvel ezelőtt az ő javaslata alapján, a solti polgárőrökkel kezdték meg ezt a képzési formát, mert az egyesület tagjainak sok közös nappali és éjszakai szolgálata van a rendőrséggel. Mivel úgy érezte és a visszajelzésekből is az derült ki, hogy hasznosak ezek a felkészítések, így a kezdeményezést kiterjesztették a környéken működő polgárőr egyesületekre is.