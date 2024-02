– Választókerületemben az első polgármester- és képviselő-jelölt állító gyűlésünket Mélykúton tartottuk szerda este. Teljes mellszélességgel támogattuk Kovács Tamás polgármester urat, hogy folytassuk együtt tovább a közösen megkezdett munkát – számolt be közösségi oldalán Bányi Gábor, a térség (Fidesz-KDNP) egyéni országgyűlési képviselője, a Fidesz választókerületi elnöke.

A 2010 óta harmadik polgármesteri ciklusát töltő Kovács Tamás hírportálunknak úgy nyilatkozott, hogy tisztelettel elfogadta a jelölést és megpróbál továbbra is megfelelni az elvárásoknak. A polgármester az elmúlt öt év kiemelt eredményei között említette a település ipari területén részben már az előző önkormányzati ciklusból áthúzódóan megépült Európa egyik legkorszerűbb víziszárnyas feldolgozó üzemét, amely ugyan nem települési beruházás volt, de az önkormányzat készítette elő hozzá a területet. – A feldolgozó üzem munkahelyeket teremtett nem csak a város, de a környező települések számára is, ami mintegy háromszáz fő megélhetését biztosítja, nem mellesleg jelentősen emelkedett a település iparűzési adóbevétele is – emelte ki Kovács Tamás polgármester.

A városvezető a jelentős beruházások közé sorolta a mintegy négymilliárd forint pályázati forrásból hamarosan elkészülő új kulturális és sportkomplexumot, amely a város központjában épül, és amiben helyet kap egy színház és moziterem, egy művelődési ház, egy sportcsarnok, szabadtéri műfüves pálya és egy feszített víztükrű szabadtéri medence is. A városvezető szerint a leendő intézmény nagysága és a felszereltsége alkalmas lesz arra, hogy kistérségi szerepet is betöltsön majd.

– A fiatal családosok számára hatalmas segítséget jelent a háromszázötven millió forint pályázati forrásból megépült új 48 férőhelyes, négy csoportszobás bölcsőde, ami egy év után szinte teljes létszámmal működik – tette hozzá a polgármester, aki a város szempontjából kiemelt beruházások között említette a térség egyik legszebb, 140 millió forint pályázati forrásból megépült új piacterét is a hozzátartozó kiszolgáló infrastruktúrával együtt, amely egyben közösségi térként is működik.

A település és a térség szempontjából szintén fontos az új központi buszállomás, am két részben, hatvan millió forintból készül el teljesen idén tavaszra és jelentősen javítja majd az utazóközönség komfortérzetét – fejtette ki a településvezető, aki a kiemelt fejlesztések között tett említést arról, hogy mintegy félmilliárd forint közös pályázati forrásokból sikerült megújítani a Szent Tamás Katolikus Általános Iskolát is, amelyet 2016 óta a katolikus egyház működtet.

Kovács Tamás a következő önkormányzati ciklus kiemelt beruházásai közé sorolta a város további infrastrukturális fejlesztését, valamint az ipari park további bővítését. – A településen a csapadékelvezető csatornarendszer és utak felújítása, valamint a helyi gazdaság élénkítése szempontjából a város iparterületének további fejlesztése kiemelt prioritást jelent. Az iparterületen víziszárnyas feldolgozó üzem mellett az önkormányzat háromszázötven millió forint pályázati forrásból felépített egy háromszáz és egy ötszáznégyzetméteres iparcsarnokot az elmúlt öt évben. A nagyobb csarnokban már két éve működik egy porfestő lakatos üzem, a kisebb csarnokban pedig egy térkő gyártó üzem kap helyet. A harmadik, háromszáz négyzetméter zárt és kétszáz négyzetméter nyitott területű iparcsarnok építésének közbeszerzése pedig a napokban zárul, így hamarosan elkezdődhet a mintegy kétszázmillió forintból megvalósuló beruházás – tette hozzá Kovács Tamás polgármester.