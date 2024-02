Dr. Mák Kornél, a KDNP városi és megyei elnöke, a Bács-Kiskun Vármegyei Közgyűlés alelnöke beszédében Viktor Frankl, a haláltábort megjárt és túlélő bécsi pszichiáter példáját felidézve hangsúlyozta, hogy az ember méltósággal és céllal mindent túlél. Ez igaz a magyar népre, mely túlélte a kommunizmus hazug és romboló eszméjének pusztítását. Hangsúlyozta, hogy ez a gazdaságot, társadalmat és emberi lelket pusztító idea felbecsülhetetlen károkat okozott, de ez az eszme még ma is él, mert az eszmék természete, hogy nem vesznek el, csak átalakulnak. Az elnök kifejtette, hogy a főhajtás célja a kegyelet mellett egyben az emberi normalitás, a vallás és a demokrácia értékeinek megőrzése.

A résztvevők elhelyezték koszorúikat

Fotó: Bús Csaba

Leviczky Cirill önkormányzati képviselő kifejtette, hogy az 1947 és 1989 között tartó kommunista diktatúra hatásait a mai napig nyögi az ország. A képviselő arról is beszélt, hogy legkevesebb 130 ezer embert deportáltak a szovjet kényszermunkatáborokba, a magyarországi gyűjtőtáborokban pedig a Rákosi-korszakban több mint 25 ezer embert tartottak rettenetes körülmények között, éheztetve, rendszeresen bántalmazva és megalázva. A népbíróságok mintegy 27 ezer vádlottat ítéltek el, ebből 477-et halálos ítélettel. Számtalan kirakatperben több mint száz embert végeztek ki, és tízezreket börtönöztek be, a Kádár-korszak elején megközelítőleg 400 embert végeztek ki, több mint 21 ezer főt vetettek börtönbe, 17–18 ezret pedig internáltak.

– Nem volna-e jobb, ha ezeknek a szörnyűségeknek az emléke a 20. századdal a múltba tűnne, és a jövő nemzedékei tiszta lappal indulnának a 21. században? A válasz egyértelműen nem. Több okunk is van arra, hogy ne hagyjuk feledésbe merülni történelmünk e szomorú és tragikus fejezetét. Először is, mert a múlt akarva, akaratlanul is velünk és bennünk él. Gesztusainkban, gondolkodásunkban és szokásainkban. Sokszor akár tudat alatt is, de meghatározza, illetve megmagyarázza cselekedeteinket. Mindaz, ami szüleink, nagyszüleink nemzedékével történt, része nemcsak a mi, de gyermekeink és unokáink életének is – mondta Leviczky Cirill, majd így folytatta.