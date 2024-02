Újabb szakaszba léptek a vasútépítési munkálatok Kiskunhalason, ahol a napokban zárták le a Sóstó melletti vasúti átjárót, ahol rövid kerülőútra terelik a forgalmat. Hamarosan ezen a szakaszon is megkezdik az egyik pályatest alapjainak építését, majd ezt követően a régi vasúti pálya felszedését. A villanyvezetékeket tartó oszlopok telepítése is folyamatos, valamint megkezdték a zajvédő falak építését is.

Folyamatos a régi pálya alapjainak lebontása a város másik felén, a Csalogány utcai gyalogos vasúti aluljárónál is, ahol az aluljáró régi betonszerkezetét heteken belül lebontják és új, kiszélesített aluljárót építenek. Ezen a szakaszon a közüzemi szolgáltatók kábeleit az elmúlt hónapokban már mélyebbre fektették, és a bokrokkal, cserjékkel és fákkal benőtt kertvégi részeket megtisztították, majd itt is megkezdték a villamos vezetékeket tartó új oszlopok elhelyezését. A Szegedi út és Munkácsy utca végénél egy családi házat lebontanak az épülő új nyomvonal miatt.

A vasútállomás területén két gyalogos vasúti aluljáró is épül, az egyik az Állomás utca végénél, a másik az állomásépülettől északra, a korábbi rakodóterülettel szemben. Közben megkezdődött az állomásépület átalakítása is, amelyet a tervek szerint a beruházás keretében teljesen felújítanak.

Folynak a pálya építésének munkálatai az 53-as főút Soltvadkert-Selymes szakaszán is, ahol szintén ideiglenes vasúti átjárót alakítottak ki az új vasúti pálya építésének idejére. Az építési munkálatok miatt 30 kilométeres sebességkorlátozás van érvényben ezen a szakaszon. Érdemes a szokásosnál is körültekintőbben vezetni az 53-as főút Soltvadkert felé vezető szakaszán is, ahol a várost elkerülő útszakasz építése miatt kell nagyobb teherforgalomra számítani.