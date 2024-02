A Kecskeméti Vadaskert szamárpárjának utódja, Kázmér már látható a kifutóban, a látogatók örömére. Nagyon kedves és aranyos. A pézsmarécék is az elsők között vannak a tavaszi költéseknek.

Kázmérnak nevezték el a Kecskeméti Vadaskert kiscsacsiját

Fotó: Bús Csaba

Zomboryné Polyák Irén igazgató-helyettes közelmúltban elmondta: várhatóan több állat is születik most tavasszal. A csacsi és a récék után a kiskenguruk már ott lehetnek az erszényekben, továbbá várják a kameruni törpekecske, az indiai antilop, a láma, a dámszarvas, a muflon és a gyűrűsfarkú maki családok szaporulatait is. Több madárfajnál is számítanak költésre, például a bütykös lúd, indiai lúd, az emu, a nandu és a fehér gólya esetében is.

A látványetetések folyamatosak a Vadaskertben. Március 15-éig, a téli szezonban szombaton és vasárnap 10.30-kor és 14 órakor csatlakozhat bárki a szakvezetéses látványetetésekhez.