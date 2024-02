Kecskeméten, a Tudomány és Művészetek házába vártak a társasházak közös képviselőit, akik szép számban jelentek meg. Az első részben Varga Judit, a Duna–Tisza közi Hulladékgazdálkodási (DTkH) Nonprofit Kft. ügyfélszolgálati vezetője és Borsfay-Horváth Judit, a MOHU hulladékgazdálkodási szakembere összefoglalta a tudnivalókat a konyhai zöld- és élelmiszerhulladék házhoz menő gyűjtéséről.

2024. március 4-től Kecskeméten is megkezdődik a konyhai zöld- és élelmiszerhulladékok házhoz menő gyűjtése. A Magyarország 14 városának meghatározott részein induló rendszert a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. (MOHU) és szerződéses partnerei működtetik. Az új rendszer részeként Kecskeméten elsőként a társasházi övezetekben élők tapasztalhatják meg előnyeit.

A konyhai zöld- és élelmiszerhulladék-gyűjtő programban való részvétel ingyenes, a lakosság számára a MOHU Mol Zrt. ingyenesen biztosítja az edényzetet és a begyűjtést. A programban résztvevők lakásonként egy-egy ötliteres konyhai gyűjtőedényt kapnak, amely nemcsak könnyen kezelhető, de szag- és kifolyásmentes is. Emellett a társasház számára kiosztanak egy 120 literes barna kukát, amelyet a megszokott módon kell a ház elé kihúzni, a meghatározott napokon. Az elszállításért nem kell külön fizetni, része a közszolgáltatásnak.

A konyhai zöld- és élelmiszerhulladékot gyűjtő kukában sokféle szerves hulladék elhelyezhető: például gyümölcsök és zöldségek maradékai, kávézacc, teafű (viszont a filter nem), fűszerek, tojáshéj, főtt ételmaradékok, pékáruk vagy épp feldolgozott élelmiszerek és húskészítmények is. Fontos: nem szabad beledobni csontot, az élelmiszerek csomagolását, porzsákot, porszűrőt, papírzsebkendőt, pelenkát. Ezek, illetve az ehhez hasonló anyagok ugyanis amellett, hogy nem komposztálhatóak, károsíthatják a hasznosítást végző gépeket. Tilos lesz továbbá a barna kukákba helyezni a fák ágait, leveleit, gallyakat, valamint kommunális hulladékot is.

A megfelelően gyűjtött konyhai zöld- és élelmiszerhulladék biogázüzemekben hasznosul majd. A biogázüzemek több lépésben is hozzájárulnak a körforgásos gazdasághoz. Egyrészt villamos energiát és hőt állítanak elő, melyekkel fosszilis energiahordozók válthatók ki. Másrészt a biogázüzem technológiai maradéka magas tápanyagtartalma miatt kiváló talajerő-visszapótló anyagot ad a mezőgazdaság számára.

Az európai uniós előírások alapján 2024-től kötelező a biohulladék elkülönített gyűjtése. 2035-ig a települési hulladék közel kétharmadát újra fel kell dolgozni, ami nem érhető el a biohulladék hatékony szelektív gyűjtése nélkül.

A tájékoztató során hangsúlyozták: ez a rendszer még mindenki számára új, folyamatosan figyelik majd a hulladékmennyiségek alakulását, és a felmerülő gondokat. Ennek tükrében építik ki a továbbiakban a rendszert. Egyelőre április végéig hetente egyszer szállítják el a társasházaktól a biohulladékot, utána majd igazítják az igényekhez. Júniustól októberig azonban a tervek szerint biztosan hetente kétszer, a nagy melegre és a nagyobb zöldség-gyümölcsfogyasztásra tekintettel. A közös képviselőkkel február 20-tól veszik fel a kapcsolatot a tárolóedényzetek átvétele kapcsán.

A biohulladék gyűjtésének hátteréről, fontosságáról Tóth Eliza, a Pannon Egyetem hulladékgazdálkodási témacsoportjának munkatársa szólt egy prezentáció keretében.

A tájékoztató végén az önkormányzat részéről Orbán Csaba osztályvezető üdvözölte a biohulladék házhozmenő gyűjtését, mindenkit arra ösztönzött, hogy éljen ezzel a lehetőséggel.

A közös képviselők is feltehették kérdéseiket. Felmerült, mi a helyzet azon társasházaknál, ahol több lépcsőház is van. Akkor is csak egy nagy edényzetet kapnak? A válaszból kiderült, hogy egyénileg megbeszélik minden társasházzal az igényeket és lehetőségeket.

Többen úgy vélekedtek, a társasházban élők már eddig is mindenfélét beledobáltak a kommunális kukába és a ledobónyílásokba, válogatás nélkül. Így félő, hogy ezen edényzet is hasonlóan jár. Volt néhány közös képviselő, aki attól fél, hogy hamar tönkremennek ezek a kukák is vagy ellopják. Kié a felelősség, nekik kell majd újravásárolni? Mint megtudták: a társasháznak kell olyan helyet találni számára, ahol biztonságban lehet.

Tartanak attól is, főként nyáron, hogy majd a benne lévő élelmiszerhulladékok erjedni kezdenek, és akkor majd a tetőt ledobják és szaguk lesz. Elmondták: biztonságos, jól zárható a tetejük, és nyáron egyébként is gyakrabban ürítik majd. Ráadásul a speciális gyűjtőjáratok úgy vannak kialakítva, hogy a hulladékokból származó lé ne folyjon vissza a teherautóról az utcára.

