Az Egyetértés utcai Pöttömkert Óvodában pénteken nagyon jó hangulatban zajlott le az óvodás népdaltalálkozó. A megnyitón Kőváriné Kis Katalin, a Kálmán Lajos Óvodák intézményvezetője elmondta: nagy tisztelettel vannak ma is Kálmán Lajos népzenekutató és főiskolai tanár munkássága előtt, aki a 20. században még nagyon sok olyan óvónőt tanított Kecskeméten, akik még ma is aktívak, többek között ebben az óvodában is.

Külön öröm számukra, hogy idén a zsűriben köszönthették Kálmán Zsuzsannát, a népzenekutató egyik lányát, aki Németországból érkezett a találkozóra, sok-sok ajándékkal. A másik zsűri – Kissné Forgó Zsuzsanna – volt, aki szintén a Kálmán Lajos családhoz tartozik, és unokái az intézményben óvodásak. A népzenekutató másik lánya, Flóra sajnos nem tudott részt venni személyesen, de ajándékokat küldött a gyerekeknek. A zsűriben helyet foglalt még Wamzer Gabriella, a szomszédos Vásárhelyi iskola igazgató-helyettese, mesterpedagógus.