Csányi József ünnepi gondolatai után Rosta Ferenc, alpolgármester a könyv szerzője idézte fel a kiadvány megvalósításának jelentősebb állomásait, majd Görög Anita mesélt a képek elkészítéséről.

A jubileumi képeskönyvet lapozgatva megismerheti az olvasó város nevezetességeit, a városrészeket, a pihenőparkokat, a külterületeket. Bepillantást nyerhet Kiskunfélegyháza sokszínű kulturális életébe, jeles ünnepeibe. Megismerheti a város díszpolgárait, sportolóit, művészeti. De képet kaphat a város gazdaságáról is. Ugyanakkor megtudhatja az olvasó azt is, miért is kapta Félegyháza az iskolaváros elnevezést.