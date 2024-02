Az idei jótékonysági koncertet is Palotás Gábor művésztanár szervezi. Ennek kapcsán arra kértük meséljen a koncert fellépőiről, és mutassa be, milyen hangszer is a vibrafon.

– Az ütőhangszeres tanszakon az elmúlt 15 év tapasztalatából azt mondhatom, hogy a marimba mellett a vibrafon a másik legnépszerűbb dallamhangszer – emelte ki Palotás Gábor művésztanár. – Az ütőhangszeres tanszakunk egy olyan magas minőségű vibrafont szeretne vásárolni, amely az oktatási célok mellett professzionális előadóművészeti célokra is alkalmas. A tanításom során figyelek arra, hogy ezzel a hangszerrel is mielőbb megismerkedhessenek a növendékek akár szóló, akár kamarazenei környezetben – tette hozzá.

A jótékonysági koncerten az iskola jelenlegi zeneiskolai és zeneművészeti szakgimnáziumi ütős diákjain, Palotás Gábor ütőhangszeres művésztanáron kívül volt zeneiskolai és szakgimnáziumi ütős diákok, meghívott zenésztársak muzsikálnak.

– A fellépők között ismét vannak olyanok, akik nem ütőhangszeresek, de a koncerten ütősökkel játszanak együtt: Bozsóki Gergely és Barna Bianka Angelika gitárművészek, Révész László orgonaművész és Csuvár Anna, a Kodály Iskola tehetséges fuvolista növendék (tanára: Dratsay Ákos). Az ütőhangszeresek közül nagy szeretettel és örömmel vállalta a közreműködést Holló Aurél, a Kossuth-díjas Amadinda Ütőegyüttes tagja, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti és Hangszerészképző Gyakorló Szakgimnázium ütőtanára. Vendégeink között tudhatjuk az M. Bodon Pál AMI két ütőtanárát, Gulyás-Szabó Krisztiánt és Brezovszki Balázst. Érkeznek hozzánk vendég egyetemi hallgatók is: Debrecenből Kiss Pál Bendegúz, Szegedről Németh Tamás. Mellettük volt diákjaim is szerepelnek majd: Kovács Gábor, Majsai Bálint, Uhljár Balázs, Kriminál István Áron. Jelenlegi növendékeim közül pedig tizenketten játszanak majd: Bence Ákos, Böde Dominik Áron, Börönte Anna Diána, Csillag Barnabás, Halász Benedek, Inges Barnabás, Mann Péter, Nagy Koppány, Németh Borisz Máté, Vadas Márton, Varga Noel és Vízhányó Gáspár. Velem együtt összesen huszonhatan játszunk – részletezte Palotás Gábor.

A vibrafon vásárlását nem csak az tudja támogatni, aki személyesen meghallgatja a koncertet. Lehetőség van támogatói jegy vásárlására.

– Aki nem tud eljönni a koncertre, azok az Édes Pötty Cukrászdában vagy nálam tudnak támogatói jegyet vásárolni. Ennek egységára 1000 forint, természetesen több jegy vásárlása is lehetséges. Akik így támogatják a nemes célunkat, azok számára elérhető egy olyan opció, hogy a koncerten elhangozzon a nevük, mint támogató – tette hozzá.

Végül Palotás Gábor a tanszak kiváló versenyeredményeit is megosztotta.

– A tanszak legutóbbi versenyeredményét Halász Benedek, 13. évfolyamos növendék hozta, aki a 14. World Open Online Music Competition nyári versenyfelhívásában a korcsoportjában II. díjat ért el. Jelenleg három növendékkel a XI. Országos Maros Gábor Ütőhangszeres Szóló és Duóversenyre készülünk, illetve 3-4 növendéket tervezek indítani egy szegedi meghívásos regionális ütőversenyen – mondta a művésztanár.