Az önkormányzati konyha és étkező nyílászáróit mostanra kicserélték, szigetelték az épületet, légkondicionáló rendszert építettek be és tetőt is újra cserélték. Hűtő és fagyasztókamrát telepítettek az udvarra és az elmúlt évben elvégezték az épületen szükséges tisztasági festést. Az önkormányzat megrendelte az épület fűtési rendszerének korszerűsítését is, új eszközöket vásároltak és egy fa szerkezetű épületet húztak fel a játszótérrel párhuzamosan. Idén szeretnék konyha udvarán lévő aknát megszüntetni, valamint a hátsó udvar csapadékvíz elvezetését megoldani.

A tavalyi és az idei évben együttvéve összesen mintegy húszmillió forintot költ az önkormányzat a konyha épületére és környezetének rendezésére, a napköziotthonos konyha dolgozói az iskola, óvoda, bölcsőde és szociális otthon étkezési igényeinek a kielégítésén túl „külsős” megrendeléseket is kielégít a konyha. Ezeken túl a települési rendezvényeken is aktív főzési munkát vállalnak a jókonyha dolgozói.