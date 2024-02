Szabó Attila vezető – aki a Baon.hu Év embere szavazását is megnyerte – és az egyesület tagjai a helyes állattartásról, az emberi felelősségről beszéltek a gyerekeknek. Az előadás érintette örökbefogadással kapcsolatos tudnivalókat, a fontosabb törvényeket, a kötelező eszközöközöket, majd a gyerekek ízelítőt kaptak a fajtaismeretből, hallhattak a szándékos vagy gondatlanságból elkövetett állatkínzásról is. Utóbbi azért fontos, mert sokan nem is tudják, hogy egy percnyi oda nem figyeléssel akár egy egész életet tönkretehetnek – hangsúlyozta Szabó Attila. Beszéltek még a szakemberek a kiválasztásról, a helyes tartásról, a betegségek megelőzéséről és a környezetvédelemről is.

Az eseményen természetesen részt vettek az Argos kutyusai is, és még valaki: Janklovics Péter színész, humorista. Mint elmondta, azért lett az Argos nagykövetévé, mert számára fontos ügyet képvisel az egyesület, és ugyan jelenleg nincs házi kedvence, de nagyon fontosnak tartja a tartásukkal kapcsolatos szemléletformálását. A jövőben is számíthatnak rá az Argosnál, a későbbiekben is elkíséri az egyesület munkatársait az előadásaikra, felhívva a figyelmet a helyes állattartásra és arra, hogy milyen fontos az, hogy a házi kedvenceket megfelelően tartsuk.