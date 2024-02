Az Útinform az alábbi közúti munkálatokkal kapcsolatban adott tájékoztatást keddre vonatkozóan.

Főutak:

Az 5-ös főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, a 86-os kilométernél útépítők dolgoznak, a négy sávos szakaszon mindkét irányban csak egy-egy sávon lehet autózni.

Az 53-as főúton, Soltvadkert-Selymes városrészében, a 42-es kilométer közelében felújítják a vasúti átjárót, ezért azt lezárták, a forgalmat egy közelben megépített ideiglenes átjárón keresztül terelik. A nyomvonalváltozás miatt jelentős sebességkorlátozást vezettek be. A munka augusztusig tart.

Az 54-es főúton,

- Bócsa térségében, a 38-as és a 39-es kilométer között légvezetéket telepítenek, a Kecskemét felé haladók útszűkületre számítsanak. Napközben alkalmanként jelzőőrös irányítás is várható.

- Soltvadkert közelében a 31-es és a 42-es kilométer között több helyen is az útmenti fákat vágják ki 7 és 16 óra között. Az aktuális munkaterületnél a fél útpálya járható, de a fák kidöntésének idejére a forgalmat rövid időre meg is állíthatják.

- Hasonló munkákat végeznek Érsekhalma térségében is. A 80-as és a 82-es kilométer között munkaidőben a félpályán jelzőőr irányítja a forgalmat, de időnként a forgalmat itt is rövid időre leállíthatják.

Az 55-ös főúton, Felsőszentiván térségében, a 83-as és a 85-ös kilométer között csatornáznak, mindkét irányban felbontották a burkolatot, útszűkületen kell áthajtani.

A 441-es főúton,

- Nagykőrösön, a 17-es kilométernél körforgalmú csomópontot építenek, félpályás lezárás van érvényben.

- Kicsit távolabb, Nagykőrös külterületi szakaszán, a 21-es kilométernél útcsatlakozást építenek. Mindkét irányban útszűkület és sebességkorlátozás követel figyelmet.