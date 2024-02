A Vadkerti-tó a pecások Mekkája a megyében, ahol a Soltvadkert-Kiskőrös Petőfi Horgászegyesület tagjai horgásszák és óvják a nagy értékű halállományt.

Ungvári Ferenc a horgászegyesület elnöke tartott tájékoztatót a tavalyi évről

Fotó: Barta Zsolt

A horgászok minden évben közgyűlésen foglalja össze a vezetés az előző év történéseit, illetve beszélik meg a következő év kihívásait és a feladatait. Ahogy tavaly, így az idén is a soltvadkerti református közösségi ház adott helyet az éves közgyűlésnek. Ungvári Ferenc elnök tájékoztatta a tagságot a tavalyi történésekről. Azzal kezdte, hogy napra pontosan kell vezetni a egyesületben történteket, így a pénzforgalmat, és az adatváltozásokat. Úgy kell a szervezet ügyeit kezelni, mintha egy Kft. lenne. A könyvelést nem a szervezeten belül végzik, hanem egy független könyvelő viszi. Erre azért van szükség, mert csak így, precíz, naprakész információkkal lehet pályázatokat benyújtani idehaza. Mint mondta, a tóban úszkáló halak az egyesület közös vagyonát képezik. Minden évben a bevételekből történik telepítés. A múlt év során mintegy 8500 kilogramm három nyaras pontyot, telepítettek, amelyek 2-3 kilogrammosak voltak. A vízbe egy tonnányi egy nyaras ponty is került, az idén pedig tervezik keszeg és kárász telepítését is. Szó esett arról is, a horgászok hogy 2023-as fogási naplók - 275 - számai alapján 4.337 kilogramm pontyot fogtak ki, 140 kilogramm amurt és 24 kilogramm kárászt. Becslése szerint a korábban telepített halállományból még jelentős mennyiségű úszkál a Vadkerti-tóban.

A Vadkerti-tó vize igen csak alacsony. Ráférne egy kiadós eső

Fotó: Barta Zsolt

Az idén tavasszal újabb uszonyosok találnak otthonra a tó vizében Az utánpótlás kérdésével kapcsolatban az elnök megjegyezte, hogy nyaranként két tábort is szerveznek, ennek a költségének egy részét pályázat során szerzik meg. Az idén a szezonnyitó horgászversenyt májusban rendezik. Ungvári Ferenc után Marton György gazdasági vezető ismertette a számokat. A szervezet bevétele különböző címek alatt közel 28 millió forint volt és a tavalyi kiadások szinte lefedték a bevételeket. A rendezvényen jelen volt a BÁCSHOSZ elnöke Kovács Gergely is. A Bács-Kiskun Vármegyei Horgászegyesületek Szövetségének a vezetője rövid tájékoztatást adott arról, hogy tavaly sajnos 1178-al kevesebb tagot regisztráltak a szervezeteknél. Így 24 961 horgász tagtársról tud a megyei vezetőség. Jobb a helyzet az utánpótlás esetében, itt ugyanis 271-el több személyt regisztráltak, ma 5766 fiatalt tartanak számon. Tavaly 73 egyesület tevékenykedett a vármegyében. Megjegyezte: a BÁCSHOSZ által kezelt vizeken a horgászjegyek árai átlagosan 5,5 százalékkal növekedtek, ami jóval alacsonyabb, mint amekkora volt a tavalyi pénzromlás mértéke. Szólt arról is, hogy a MOHOSZ által megadott halárak szerint a ponty 1.575 Ft/kg áron vásárolható a haltelepítésnél. Az elmúlt évben a BÁCSHOSZ által kezelt vizekbe összesen 58 alkalommal, 102 millió forint értékben, 44 ezer kilónyi halat telepítettek. Ennek a többsége ponty volt. Halőrzéssel kapcsolatban elhangzott: tavaly 6.313 esetben végeztek ellenőrzést, melyek után 174 feljelentést regisztráltak.

Jót húzott a vadkerti önkormányzat

Temerini Ferenc Soltvadkert polgármestere ahogy tavaly, úgy az idén is részt vett a horgászok éves rendezvényén. Elmondta, hogy a tó vizének a megóvása, a vízutánpótlás kardinális kérdése városnak. Erre a vízre ugyanis, egy üdülőfalu épült fel az évtizedek során. A strand, a horgászat hatalmas értéket ad ennek az üdülőkörzetnek. Hangsúlyozta: az önkormányzat, mielőtt átadta az államnak a vízmű vadkerti részét, előtte kivette ebből a vagyonból a saját tulajdonú fúrt kutat. Ha nem tette volna, akkor drágán lehetne a vizet pótolni. Korábban 400.000 köbméterről a tavalyi évben már 600.000 köbméterre sikerült megemelni a vízhasználati jogot. Tavaly februártól működött a víz utánpótlás, de október elejére elfogyott az olcsón felhasználható kontingens. A kút újraindítása most februárban történt meg. A polgármester kiemelte, hogy a vízjogi engedélyük jelenleg 5 évre szól és az önkormányzat részéről nincs annak anyagi akadálya, hogy a rendelkezésre álló keretet felhasználják. Mindemellett hangsúlyozta: hosszútávon a Homokhátság vízutánpótlásának megoldása jelenthet majd megoldást arra, hogy a tó vizét megóvják. Az egyik elképzelés szerint a Dunából szivattyúkkal emelnék ki a vizet és juttatnák el Kunfehértóra, ahonnan egy zárt rendszeren keresztül jönne a víz a Vadkerti-tóhoz. Egy másik elképzelés során gravitációs úton a paksi erőmű hűtővize kerülne a térségbe.