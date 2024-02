Tavaly hat alkalomból álló túrasorozatot indított a helyi szerveződésű Két Madár Műhely Egyesület. Akkor az M8-as autópálya tervezett nyomvonalát járták be a természetbarátok. Idén az ellenkező irányba, a Duna-Tisza csatorna kezdőpontjához visz az utuk. A honismereti túrasorozat útvonalterve ezúttal is Tóth Róbert, lajosmizsei gazdától származik, aki testvérével együtt igazi motorja az egyre gyarapodó kiránduló közösségnek.

– Míg a korábbi évben elsősorban Bács-Kiskun vármegyét jártuk be, idén már az első alkalommal átléptük a megyehatárt és nagyrészt Pest vármegye természeti kincseit igyekszünk majd felfedezni – tájékoztatta hírportálunkat Kenderesi Ilona a Két Madár Műhely alapítója, aki ezúttal is a közönségszervezéssel és az online kommunikációval támogatta a kezdeményezést.

A kirándulások nem nagy létszámmal zajlanak és mindeddig megőrizték a baráti hangulatukat. Az utazásszervezést is ennek szellemében saját erőből igyekszik megoldani mindenki. A kiindulóponton összegyűlt autókat néhány sofőr a végpontra viszi, a többiekkel egy előre megbeszélt helyen találkoznak újra. Így volt ez Kunbaracson is, ahol először a falu látványosságaiból, kulturális értékeiből kaphattak egy kis ízelítőt a résztvevők, akik Pusztavacstól, Bugyin, Kerekegyházán át Kecskemétig több településről érkeztek.

– Egy pillanat alatt egy értékjáró sétán találtuk magunkat.

A számomra kedves projekteket is megismertettem a jelenlévőkkel, így a kis kunsági kertünket is, amely tavaly jött létre, ami a Kunság gyepnövényzetét hivatott bemutatni. Hatvenkettő értékes vadvirágot telepítettünk a kertbe szakemberek segítségével. Számukat tovább kívánom növelni. Tavasszal meglátjuk majd, hogyan erednek meg a palánták, mennyi mag hajt ki. Remélem, sikerül majd mozgósítani néhány lelkes érdeklődőt is, akik betársulnak a kert indítása körüli munkálatokba – sorolta Kenderesi Ilona.

A Bagó erdő és a Millenniumi szoborcsoport megtekintése után a csapat megnézhetett egy rögtönzött kiállítást a Kunbaracsi Fonóban, ami szintén egy nagyon új közösségi kezdeményezés. A település belterületét elhagyva az Árpád-kori templomrom felé vették az irányt a kirándulók, ahol a Beliczai család állított keresztet az ősök emlékezetére.

A túrázók a Beliczai emlékkeresztnél, a kunbaracsi Árpád kori templomromnál

Fotó: Két Madár Műhely

– A kereszt 2005-ös felszentelése óta minden év augusztus 20-át követő vasárnap szentmisével egybekötött megemlékezést és baráti találkozót tart itt a Beliczai család. A túra útvonalunk a Csarada birtokos családról elnevezett területen vitt tovább az egykori, 1939-ben épített Csaradai Iskoláig. Itt egy 2006-ban megújított kereszt őrzi az egykori iskola és az ott található harang emlékét. A harangot jelenleg a kunadacsi templomban használják, az eredeti kereszt pedig a kunbaracsi fa harangtoronyban tekinthető meg. Átlépve a megyehatárt a túrázók útja a tatárszentgyörgyi Rákóczi hegyre vezetett, ami a Sarlósár puszta, borókákkal borított igazi buckavidékéből emelkedik ki. 1710-ben II. Rákóczi Ferenc csapataival itt táborozott. A helyet egy címerrel ellátott kőoszloppal jelölték meg, ami jelenleg a tatárszentgyörgyi református templomban található – részletezte Kenderesi Ilona.

A túrasorozat első szakasza a 16. században lerombolt zádogegyházi-tatárszentgyörgyi templom emlékére állított keresztet, illetve egy „természet templomot”, Magura kört érintett. Az út mellett kihelyezett tájékoztató szerint minden hónap harmadik szombatján lehetőség van az itt megrendezett szertartáshoz csatlakozni.

Magura körök Tatárszentgyörgynél

Fotó: Két Madár Műhely

– Engem meglepett, hogy ilyen sokan vettek részt a túránkon. Jöttek régi ismerősök és remélem, hogy szereztünk néhány új barátot is. Számunkra a közösség egyben élményt is jelent. Ebben a megváltozott világban egyre értékesebb, ha az emberek kimozdulnak otthonról és együtt töltik az idejüket. Természetesen megismerni a lakóhelyünk természeti kincseit és kulturális emlékeit izgalmas kaland, de még jobb megosztani másokkal is a felfedezéseinket. Számomra a legemlékezetesebb az a pillanat volt, mikor a sarlósári pusztán egy eddig ismeretlen hölgy mellé keveredtem és beszédbe elegyedtünk. Kiderült, hogy a Dunántúlról származik és már több éve él a Kunságon, de még mindig nem szokott meg itt. Hiányzanak neki a hegyek és az erdők. Most azonban, ahogy látta a hullámzó borókás buckákat, ahol már zöldül a báránypirosító és felsejlik a puha árvalányhaj mezők ígérete, azt mondta, közelebb került hozzá ez a táj – összegezte élményeit Kenderesi Ilona szervező, a Két Madár Műhely alapítója.

A honismereti túrasorozat következő állomása március 9-én, 9 órakor indul Tatárszentgyörgyről, Vitézsor buszmegállótól.