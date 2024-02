Két Bács-Kiskun vármegyei csapat jutott be idén is a Magyarország étele élőmunkás melegkonyhai szakácsverseny döntőjébe. A tavalyi győztesek, a Kígyósi Csárda szakácsai, Balog Martin és Pottondi Nándor másodikként került be a legjobb tizenkettő közé, míg szabadszállási Zöld Ász vendéglő színeiben induló Pető Mátyás és Szegedi Krisztián alkotta csapat az előkelő negyedik helyet hódította el a rangos megmérettetésen.

Fotó: Pozsgai Ákos

A bajai lakcímmel rendelkező személyek ingyenesen igényelhetnek háromnapos bérletet a Petőfi-szigeti koncertekre. Az igénylés leadására március 11-ig van lehetőség, illetve a készlet erejéig, amely 10 000 darab háromnapos bérletet jelent a Bajai Halfőző Fesztivál zenei programjaira.

A Kunszentmiklósi Járási Ügyészség rablás bűntette miatt vádat emelt egy férfival szemben, aki éjjel rátört a volt élettársára, bántalmazta, a lányukat ellökte, majd az asszonytól ellopott táskával kisétált a házból.

Arany Habverő díjjal ismerték el a félegyházi cukrászmester, Kovács János szakmai munkáját. A Magyar Cukrász Ipartestület egyik legrangosabb díját csak a legkiemelkedőbb eredményekkel rendelkező cukrászok és cukrászdák érdemelhetik ki.

Új helyszínen, változatlan nyitvatartással várja ügyfeleit az MVM megújult ügyfélszolgálati irodája Kalocsán. Az árammal és földgázzal kapcsolatos ügyeket immár kényelmesebb, frekventáltabb helyen, a város főutcáján intézhetik az ügyfelek. Az iroda avatóján jelen volt Lantos Csaba energiaügyi miniszter és Mátrai Károly, az MVM Zrt. vezérigazgatója.

Kedd délután frontális baleset történt Kecskeméten, a nyugati elkerülőn. A balesetben hárman sérültek meg könnyebben, őket a mentők a kórházba szállították.

Két éve vállalta el Petrovicsné Varga Éva a Fülöpszállási Súlyemelő és Szabadidő Sportegyesület elnöki tisztét. Rövidesen kiderült, hogy a világbajnoki arany- és Európa-bajnoki ezüstéremmel, több kiváló országos helyezéssel büszkélkedő sportolónő nem csak a súlyokkal boldogul, hanem szervezőképessége is kiváló.

Az elmúlt hónap végén a Hunyadi szobor mellett élő lakosok vették észre, hogy ellopták a helyiek által igen kedvelt és nagyra becsült műalkotás részét képező szekérkereket. A rézzel bevont betonelem eszmei értéke több millió forint. A rendőrség már keresi az elkövetőt.

Újra van bankautomata Szankon.

Kiskunhalas a vasúti szállítmányozás hazai központjává válhat – írta közösségi oldalán Fülöp Róbert polgármester, aki arról számolt be, hogy a „rosszindulatú pletykák és gáncsoskodás ellenére” a Budapest-Belgrád vasútvonal korszerűsítése jól halad, a munkálatok gőzerővel folynak.