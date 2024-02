Závori Erika több zenés foglalkozást is tart hétről hétre a kecskeméti Hunyadivárosi Közösségi Házban. Többek között az ÖsszHangműhely, a Hangpancsi, a Zeneovi és a Babusgató is hozzá és Horváth Zsófiához köthető. Céljuk, hogy a gyerekek életében szerves szerepet töltsön be a zene, hiszen számos pozitív hatással bír a fejlődésükre.

Legújabb foglalkozása a Hangszerelem, ami már nem csak a legkisebbeket, de a szülőket, nagyszülőket is bevonja a muzsikálásba, hiszen havi egy alkalommal különleges, interaktív hangszerbemutatót tartanak az egész család számára. Legutóbb például a harmonika mellett a szaxofon és a fuvola hangját is megcsodálhatták a kicsik és nagyon egyaránt.