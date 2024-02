Korábban egy tél sem maradhatott disznóvágás nélkül, különösen, ha a család egy része faluban élt. Ma már csak alkalomadtán, inkább a hagyományőrzés kedvéért tartanak disznótorokat, de így legalább a mai gyerekek és családok is részesei lehetnek ennek a közösségi élménynek.

Katonatelepen már korán, reggel hét órakor elkezdődött a disznótor, hiszen munka bőven akadt a közel 3 mázsás disznó feldolgozásával.

Az esemény már az első pillanatoktól, a disznó szúrásától egészen a feldolgozásig meg lehetett tekinteni, sőt akár még kóstolni is lehetett. Igény szerint készültek forralt borral, házi pálinkával, de reggelire és vacsorára is fel lehetett iratkozni. A klasszikus disznótor elemei a mai napon is megjelentek: sült vér, pecsenye, orjaleves és hurka, kolbász. Természetesen a fogások csapatmunkában készülhettek el, hiszen a hagyma és fokhagyma pucolása, a húsok feldolgozása mind-mind közös feladat volt az érdeklődő résztvevők között.