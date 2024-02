Gmoser György neve és a kiskőrösi mazsorett tánckultúra neve összeforrt az elmúlt 34 év során. A városban jól ismert pedagógus 1990 óta tanítja a lányoknak a különböző jól ismert indulókra, könnyűzenei slágerekre a menettáncokat.

Több száz kiskőrösi és környékbeli lány kóstolt bele a mazsorett világ különleges tánckultúrájába egy általános iskolai tanár segítségével. Gmoser György 34 év óta tanítja diákokat a csapatban történő menettáncokra. A pedagógus rajz-földrajz szakon végzett a szegedi Juhász Gyula főiskolán 1990-ben. Imádja a gyerekeket, ezért is osztályfőnök már több mint három évtizede. Nemcsak országszerte elismert mazsorett tánctanár, de a földrajz tanítást is magas szinten műveli. Az Itthon otthon vagy országos tanulmányi versenyen az elmúlt évek során 2021-ben és 2023 a diákjai második és egy első országos helyezéssel öregbítették a kiskőrösi Bem József Általános Iskola nevét. Mestertanárként szaktanácsadói munkát végez Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyékben.

Gmoser György kapcsolata a zenével évtizedekre nyúlik vissza, ugyanis vadászkürtön játszott fiatalkorában. Amikor az iskolában katedrára lépett, akkor az iskolai műsoros est elejére és végére készült táncos produkció volt az első mazsorettfellépés az iskola sporttagozatos lányaival. Ekkor, 1990-ben szervezte meg Kiskőrös első mazsorettcsoportját. Az elkövetkező két évben a városi fúvószenekarral, szerepeltek a térség összes településén. Két évvel később a szovjet csapatok kivonulásának az évfordulóján a fővárosban rendezett búcsúünnepségen léptek fel az ország akkor ismert mazsorettcsoportjai, fúvószenekarai, ahol Gmoser György „lányai” is bemutatták tudásukat. Ezt a fellépést az összes országos tv hírműsora bemutatta, így egy pillanat alatt országos népszerűségre tettek szert. Azóta több tucat lánycsoport repertoárjának a kidolgozásában vett részt a mester. A gyerekek motiválásában jelentős szerepet játszanak a fellépések. A magyarországi szereplések mellet a kontinens több országában szerepeltek. Kiskőrös testvérvárosaiban – Lengyelországban, Hollandiában, Németországban, Szlovákiában, Erdélyben – is tapsoltak a nézők. De felléptek Szerbiában, Horvátországban, Szlovéniában, Spanyolországban, Ausztriában Franciaországban és Olaszországban és is. Az egyik törökországi turné azért maradt emlékezetes, mert Samsun városában a rendőrök vigyáztak a csinos lányokra a fellépésüket kísérve, a strandon, sőt a szállodában is. A szereplés után a másnapi lapokban több fotó is megjelent a táncosokról, az összes lap elkelt aznap – mesélte Gmoser György. Az idén a tervek szerint a Solti Fúvószenekarral mennek egy francia turnéra.

Hogy miként lehet a tánc világába csábítania lányokat? A legfontosabb az, hogy egy jó csapat alakuljon ki, és az edzéseken jól érezzék magukat. A zenék, amelyekre táncolnak, változnak. Három évtizede viszonylag kevés olyan szám volt, amelyet fúvószenekarokra is átírtak. Ma már rengeteg jól ismert popzenei dalnak elérhető az átirata. A kiskőrösiek szívesen táncolnak a Dschinghis Khan – Moskau dalára, a Europe – The Final Countdown is szerepel a műsorukon. De ezek mellett a klasszikus indulók, mint a László király vagy a Fejérvári induló, Losonci induló, a Jászkun induló, a Csillagsávos lobogó vagy akár a Monti Csárdás is szerepel a repertoárban. Ma hat csoport munkáját segíti az „edző”. A legkisebbek a Nárcisz, az óvodások csoportja, a Tengerszemet az első-második osztályosok alkotják. A Sarki Fény lányok a 3–4. osztályban tanulnak. Az Orchideák a 4–6. osztályosok. A Gyöngyszemek 15–17 évesek. A felnőttek pedig már 18 év felettiek. Összesen több mint 70 táncos munkáját felügyeli Gmoser György, akinek a csoportjai tucatnyi elismerést kaptak az évtizedek során. Ő maga tavaly a Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség nívódíját vette át 33 éves szakmai munkájáért.

Hogy mi a siker titka? A lányok szeressenek szerepelni. Vállaljanak minél több fellépést. De előtte sokat kell edzeni az eredményért – mondta végül Gmoser György.