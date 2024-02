Az egyesület már az elmúlt évben elkezdte kiterjeszteni területi és tevékenységi határait, így jutottak el a Bogovics Kertig is. A „mini” pihenő parkban annak idején, 2023 áprilisában – szintén az egyesületnek köszönhetően – elhelyeztek egy padot, és kialakítottak egy sziklakertet is. Most a környezet szépítése érdekében egy szép fenyőfával ajándékozták meg a környéken lakókat. Tudniillik, a kis parkban előszeretettel beszélgetnek, pihennek a helyiek, sőt néha még bográcsozós közösségépítő rendezvényt is szoktak itt tartani.

A Széchenyivárosért Egyesület tagjai a fenyőültetés mellett a meglévő sziklakertet is színesítették virágokkal, friss növényekkel. Mint mondták, nem csupán ültetnek, hanem a jövőben is segíteni fognak a terület gondozásában.