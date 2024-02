A végzős mezőgazdasági gépészeknek, kertészeknek és az ifjúsági osztály tanulóinak tűzték fel az összetartozást szimbolizáló szalagot. Az ünnepi műsort a tizenegyedikes diákok mutatták be, búcsúdalt énekelt Horvát Jonatán.

A végzősök nevében Lakatos Lilla és Lakatos Mercédesz búcsúzott. − Az időd véges, úgyhogy ne vesztegesd el arra, hogy valaki más életét éled! Ne engedd, hogy mások véleménye túlharsogja a saját belső hangodat! De ami a legfontosabb, legyen elég bátorságod a szívedre és a megérzéseidre hallgatni − idézte Steve Jobst Lakatos Lilla.

Koch Zsuzsanna igazgatónő mondott ünnepi beszédet a szalagavatón

Fotó: Márton Anna

Koch Zsuzsanna intézményvezető ünnepi beszédében hangsúlyozta: az idei év egy családias ünnep, hiszen azelőtt a végzős technikusok is ballagtak, most azonban számukra egy év kimarad, hiszen az ő tanulmányiak több évre szólnak, így jövőre majd öt osztállyal lesznek itt, most az idén hárommal. − A jövő a tiétek. Az életetekben lesznek jó és rossz idők is. Az ember néha nyertes és néha vesztes, sajnos ez is, az is el fog egyszer múlni. Helyette pedig új kihívásokkal kell szembe nézni, amiben újra hinni és reménykedni lehet. A XXI. század nagyon sok kihívást tartogat a számotokra − fogalmazott Koch Zsuzsanna.

Megemlítette, a folyamatos globális változásokat, a felmelegedést, az élelmiszerhiányt, ami sajnos már a most végzős fiatalok életét is érinteni fogja. Az igazgatónő boldogságát és büszkeségét fejezte ki, hogy ebben az iskolában éppen azt tanulták meg a fiatalok, amire a legnagyobb szükség lesz a Földön, azaz a mezőgazdasági munkát, a kertészetet és a mezőgazdasági gépészetet.