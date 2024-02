Pénteken, a hétvége kapuján belépve délután öt órától színes jelmezekbe öltözött gyerekek töltötték meg a Széchenyi István Közösségi Ház termét. A rendezvény szervezője, egyben a Széchenyivárosért Egyesület elnöke, Zsámboki Angéla csillogó szemekkel mesélte, hogy milyen nagy örömmel készültek a gyerekeknek, ami meg is hozta az eredményét, hiszen a városrész apraja-nagyja együtt, jókedvben töltötte a péntek estét. Volt, aki hercegnőnek, katicának, indiánlánynak öltözött, de akadtak félelmetes sárkányok és megmentő szuperhősök is. A jelmezversenyen túl a kicsik és nagyon finom süteményeket is kóstolhattak, de a kalóriákat hamar le is dolgozták, ugyanis zenés-táncos mulatságot is szerveztek az eseményre.

Együtt mulattak a farsangi mulatságon a Széchenyivárosi gyerekek

Fotó: Bús Csaba

A Széchenyi István Közösségi Ház elsődleges célja, hogy aktivizálja a városrész lakóit és színes programokkal közelebb hozzák egymáshoz a generációkat. Angéla és egyesülete számára is fontos a közösségépítés, így a folyamatos ötletelés mellett e hét vasárnap elindul a Zöldítési Roadshow. Az első alkalom célja, hogy a közösség megismerje a balkonládás ültetés fortélyait. A közös kertészkedésnek az Irinyi utca 42-45. közötti füves terület ad otthont.