A Ciszterci Ház kapujában melegétel-osztás várta az ebédelni vágyókat. Paprikás krumpli, lecsókolbász, savanyúság, valamint kenyér volt az ebéd. Dr. Zöld László Csabáné főszervező hírportálunknak elmondta, ez alkalommal a Szent László Általános Művelődési Központ diákjai is segítettek az ingyenes ételosztásban és tálalásban.

Ételosztás a bajai Ciszterci Házban

Fotó: Márton Anna

− Azt gondolom, kell, hogy a fiatalok lássák azt, hogy sajnos vannak ilyen hátrányos helyzetű emberek, és azt is megtanulják, hogy hogyan kell viszonyulni hozzájuk. Ha tehetik majd a későbbiek folyamán, ha felnőnek, akkor majd ők is tudják, hogy ez egy fontos feladat. Ez alkalommal 300 adag ebédet biztosított a Szent László ÁMK. A tanyavilágba 80 adag ingyen ebédet vittek ki a közterület felügyelet munkatársai. Hálás szívvel köszönjük az adományt. Hétről hétre vannak újabb adományozók. A Baptista szeretetszolgálat is csatlakozott az adakozókhoz és közösségi adományozók is lesznek − mondta a főszervező.

Az Elizabeth Hotel konyháján készült a 300 adag étel, a Sugó Sütőipari Kft. biztosította a kenyeret. Toldi Norbert atya áldotta meg az étkeket. Az idei évben még három alkalommal lesz jótékonysági ételosztás Baján.