A kiskunfélegyházi születésű pedagógus pályafutása kezdetétől, 1983-tól dolgozott a majsai középiskolában. Munkáját mindig magas színvonalon végezte. Mindvégig osztályfőnök volt, a kilencedik osztályát ebben a tanévben ballagtatta volna.

„A német mellett, szívügyének tekintette az orosz oktatását, az orosz kultúra megismertetését, de tanított franciát és az olaszt. Több évtizedes gyergyószentmiklósi testvériskolai kapcsolat nagyrészt az ő munkájának tekinthető. Kezdettől szívügyének tekintette a véradóvá válást is, minden évben megszervezte a fiatalok körében a helyi véradást. A kiskunmajsai közéletnek is aktív tagja volt. A helyi egyházközségi képviselő-testületben is dolgozott: rendezvények, kirándulások szervezésével járult hozzá a helyi hitélet színesebbé tételéhez.” – írták róla többi között a gimnázium honlapján.

Havasi Helén munkáját 2018-ban Majsáért-díjjal, egy évvel később díszpolgári címmel ismerték el. Havasi Helént a Kiskunmajsai Római Katolikus Egyházközség és a Tomori Pál Katolikus Gimnázium, Technikum és Kollégium saját halottjának tekinti.