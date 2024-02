Az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) 2015-ben döntött arról, hogy február 11. legyen a tudós nők világnapja. A felhívás népszerűsítésére világszerte olyan tudományos rendezvényeket szerveznek, amelyeknek célja, hogy elősegítsék a nők teljes körű és egyenlő részvételét a tudományos életben.

A bajai Türr István Múzeum régész muzeológusa, Pásztor Emília is meghívást kapott az equadori Escuela Politécnica Nacional egyetem Optica EPN diákszervezete által szervezett eseményre. A diákkör által elindított rendezvénysorozat keretében Pásztor Emília A fény régészete – The archaeology of the light címmel tart online előadást, angol nyelven február 15-én, magyar idő szerint 17 órakor, amelyhez online lehet csatlakozni az egyetem oldalán.